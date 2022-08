Trotz Unfall bei Verfolgung: Polizei schnappt betrunkenen Fahrer

Trotz eines Unfalls bei einer Verfolgungsjagd haben am Samstag zwei Polizeibeamte einen betrunkenen Autofahrer bei Kirchberg im Wald geschnappt. Das teilte die Polizeiinspektion Zwiesel auf BR-Nachfrage mit.

Streife fährt gegen Baum – Polizeibeamte leicht verletzt

Laut der Polizeiinspektion Regen wollten die Beamten den Mann zunächst für eine Verkehrskontrolle anhalten. Doch der 53-Jährige ignorierte die Signale der Polizei. Stattdessen beschleunigte er und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd fuhr die Polizeistreife gegen einen Baum, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Zwiesel. Hierbei wurden die Polizeibeamten leicht verletzt.

Reifenspuren führen zu Unfallfahrzeug

Aber die Beamten gaben nicht auf: Auf einem Feldweg fanden sie frische Reifenspuren und folgten diesen. In einer angrenzenden abschüssigen Wiese stießen sie schließlich auf das Fahrzeug des Geflüchteten - ebenfalls an einem Baum. Der 53-Jährige verließ seinen Pkw und wollte in den Wald flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn die Beamten fassen.

Mann war augenscheinlich betrunken

Der Mann sei augenscheinlich betrunken gewesen, heißt es. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Autos, der Pkw des Geflüchteten und der Streifenwagen, wurden bei den Unfällen beschädigt. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 12.000 Euro.