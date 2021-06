Trotz UEFA-Verbot: Wie regenbogenfarben wird München?

Die Arena in München wird heute wie vorgesehen in den Farben der UEFA und der teilnehmenden Nationen leuchten - und nicht in Regenbogenfarben. Den Plänen der Stadt München erteilte die UEFA gestern eine klare Absage.

Vor dem EM-Spiel sind Aktionen der Gay-Community geplant

Als Protestaktion will die Gay-Community vor dem EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn Regenbogenfahnen an die Fans verteilen. Unter dem Motto "Don't kick LGBTIQ*-rights", haben sich die Organisatoren von CSD Deutschland e.V., dem Dachverband der deutschen Christopher Street Days, und dem CSD München vorgenommen, trotzdem für eine "bunte, regenbogenfarbene Kulisse" in München zu sorgen – "vor dem Stadion und im Stadion", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

"Spielen alle Fans mit, können wir auf 11.000 Regenbogenfahnen und eine regenbogenfarbene Kapitänsbinde beim Spiel gegen Ungarn hoffen, die ein deutliches Zeichen gegen Homo- und Trans*-Feindlichkeit im Sport und für die Achtung von Menschenrechten in Europa setzen", so die Organisatoren. Zudem sollen 4.500 Aufkleber mit "#dontkickLGBTIQrights"-Aufdruck verteilt werden.

München leuchtet trotzdem in Regenbogenfarben

Zuvor hatten bereits Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union, das Münchner EM-Stadion nicht in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen, scharf kritisiert.

Reiter kündigte an, stattdessen werde am Spieltag nun das Münchner Rathaus mit Regenbogenflaggen geschmückt und der Olympiaturm sowie das Windrad in unmittelbarer Nähe der Arena in Regenbogenfarben beleuchtet.

Video: Oberbürgermeister Dieter Reiter zur UEFA-Entscheidung