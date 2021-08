Nach Überprüfung: Behörden dulden Verschwörungsmediziner

Der Allgemeinmediziner Dr. B. war bereits seit über fünf Jahren für die Zentrale Ausländerbehörde Oberfranken tätig, als im Mai Vorwürfe über eine ideologische Befangenheit des Arztes wegen einer mutmaßlichen Nähe zu rechtsextremen Verschwörungstheorien öffentlich wurden. Während Behörden die Vorwürfe für unbegründet erachten, gibt es aber auch von medizinischer Seite Zweifel an der Eignung und Neutralität des Arztes.

Vorwurf ideologischer Voreingenommenheit

Es sind 102 Rechnungen, die der Allgemeinarzt Dr. B. von 2015 bis 2021 an die Regierung von Oberfranken stellte. Das steht in der Antwort der Staatsregierung auf eine SPD-Landtagsanfrage. Rechnungen für seine Beurteilung der Reisefähigkeit von Geflüchteten, deren Asylanträge abgelehnt wurden.

Auftragsärzte werden durch Ausländerbehörden nicht routinemäßig zur Feststellung der Reisefähigkeit herangezogen, sondern dann, wenn mögliche gesundheitliche Abschiebehindernisse im Raum stehen. In solchen Fällen prüfen sie regelmäßig Diagnosen, die zuvor durch behandelnde Ärzte sowie durch Spezialisten in Kliniken erstellt wurden.

Im Mai wurden Vorwürfe der NGO Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg gegen den Arzt öffentlich, über die der BR berichtete. Vor allem ging es dabei um ein mutmaßlich "geschlossenes rechtes und verschwörungstheoretisches Weltbild" des Arztes, der, so einer der zentralen Vorwürfe, bei seiner Beurteilung der Reisefähigkeit mehr von politischen Motiven als von ärztlicher Expertise und Orientierung am Menschen geleitet sei.

Öffentliche verschwörungstheoretische Äußerungen

Hintergrund der Vorwürfe waren vor allem öffentliche Äußerungen von Dr. B.: In einem Leserkommentar, den das Deutsche Ärzteblatt im September 2018 veröffentlichte, spekuliert er in verschwörungstheoretischer Manier über die Vereinten Nationen. Deren Legitimität zieht er in einer Reihe rhetorischer Anspielungen in Zweifel und mutmaßt, die UN könnten von geheimen Mächten mit wirtschaftlichen Interessen gelenkt sein.

In einem anderen Kommentar aus dem Jahr 2005 sieht der Arzt Abschiebungen als generell zwingende Folge eines abgelehnten Asylbescheids. Er appelliert an die deutsche Ärzteschaft, dem aus seiner Sicht gegebenen "staatlichen Helfersyndrom" bei der Aufnahme Geflüchteter entgegenzuwirken.

Fragwürdige Vereinsaktivitäten: Glaube an eine "New World Order"

Ein weiterer Bestandteil der Vorwürfe ist die inzwischen niedergelegte Mitgliedschaft des Arztes im Vorstand der "Walter-von-Baeyer-Gesellschaft für Ethik in der Psychiatrie" (GEP). Der Verein macht auf seiner Homepage keinen Hehl aus seiner Nähe zur rechtsextremen Verschwörungsideologie und verlinkt auf Blogs und Medien, die diese propagieren. In den Zielen, die der Verein auf seiner Webseite nennt, soll es eigentlich darum gehen, Formen des Missbrauchs in der Psychiatrie vorzubeugen. Doch Inhalte auf der Homepage werfen Fragen nach einer möglichen politischen Agenda auf, die sich einer ganzen Bandbreite rechter Verschwörungserzählungen bedient.

So folgt der Verein auf sichtbare Weise der unter Corona-Leugnern weit verbreiteten Umdeutung des sogenannten "Great Reset". Unter diesem Motto, zu Deutsch "Großer Umbruch", erarbeitete das Weltwirtschaftsforum im Juni 2020 Vorschläge für die Zeit nach der Pandemie. Besonders ging es um ein nachhaltigeres und klimafreundlicheres Wirtschaften. Verschwörungstheoretiker sehen den "Great Reset" als Synonym für eine sogenannte "New World Order": einer in rechtsextremen Kreisen propagierten Übernahme gesellschaftlicher Kontrolle durch international vernetzte Hinterleute.

Von dieser Auslegung macht auch der besagte Verein Gebrauch. Der "Great Reset", heißt es in einem Auftaktreferat zu einer Vereinsversammlung vom April 2021, sei "das große Zurück zu sozialistisch-großkapitalistisch-korporativer Diktatur".

Arzt spricht von Verleumdung

Der Arzt hat sich gegenüber dem BR nach einer Bitte um Stellungnahme zu eigenen öffentlichen Aussagen nicht konkret geäußert. Er wies alle Vorwürfe zurück und sprach stattdessen von Verleumdungsversuchen gegen seine Person. Allerdings nannte der Mediziner keine sachlichen Gründe, weshalb er seiner Meinung nach falsch interpretiert worden sei. Stattdessen verwies er auf literarische Werke, ohne auch hier einen Zusammenhang zu seinen öffentlichen Äußerungen sichtbar zu machen.

Zudem teilte der Arzt mit, der "Walter-von-Baeyer-Gesellschaft für Ethik in der Psychiatrie" nicht mehr anzugehören.

Staatsregierung: Weitere Beauftragung des Arztes sei unbedenklich

Die Bayerische Staatsregierung wollte den Vorwürfen nachgehen. Die asyl- und rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Alexandra Hiersemann, hatte darauf in einer Landtagsanfrage gedrungen. Die Antwort, die dem BR vorliegt, erstellte das zuständige bayerische Innenministerium gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium. Die zentrale Auskunft zum Arzt und seinen Aktivitäten in dieser lautet: "Die erfolgte Prüfung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe hat ergeben, dass der Staatsregierung weder zu ihm noch zu der Organisation "Walter-von-Baeyer-Gesellschaft für Ethik in der Psychiatrie" (GEP) entsprechende Erkenntnisse vorliegen."

Auch auf Nachfrage des BR bleibt das Innenministerium bei der Position, wonach der Arzt für bayerische Ausländerbehörden stets korrekt gearbeitet habe. Die für die Beauftragung zuständige Regierung von Oberfranken hatte die Zusammenarbeit mit dem Arzt zwischenzeitlich ruhen lassen. Nun aber stützt sie sich weitgehend auf die Antwort der Staatsregierung und teilt auf BR-Anfrage mit: Es lägen keine Informationen vor, die "aus fachlichen oder sonstigen Gründen einer Beauftragung durch eine Ausländerbehörde entgegenstehen."

Doch ist das so?

Vereinsengagement: Verstrickung in Verschwörungstheorien offensichtlich belegt

Noch im Mai war das inzwischen entfernte Bild des Arztes auf der Homepage der GEP in dem Bereich zu finden, in dem sich die Vorstandsmitglieder präsentieren. Und auf der ersten Seite eines Rundschreibens des Vereins vom Dezember 2020 ist der Arzt als Mitglied des Vereinsvorstands eingetragen.

In dem Rundschreiben konkretisieren die damalige Vorstandskollegen von Dr. B. ihre verschwörungsideologischen Gedanken zur "New World Order" sowie zur politischen Lage in Deutschland und in der Welt während Corona. So liest man darin: "Die Umwälzungen um uns herum, die Massenmigration, die Zunahme monströser Verbrechen und wirtschaftlichen Ruins nehmen sich als Auftakt dazu aus, so als stimmten uns die Machthaber damit auf ihre Ziele der Globalisierung, der NWO, des Great Reset ein."

Das Rundschreiben richtet sich gegen eine "globalistische Linke", die in den Wochen nach der Wahlniederlage des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soeben dabei sei, "die letzte konservative Bastion unter Trump zu schleifen". Der Vorstand solidarisiert sich mit Trumps Mär von der 'gestohlenen Wahl' und mit der "Querdenker"-Bewegung in Deutschland.

Konrad-Adenauer-Stiftung: "Globalismus" als antisemitische Sprachfigur

Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung macht die Ursprünge des Begriffs "Globalismus" im Nationalsozialismus aus. Demnach steht der Begriff als antisemitische Chiffre für "den" Juden, und entsprechende Verschwörungsideologien bauen auf dem antisemitischen Phantasma der Juden als vermeintlicher Drahtzieher der "New World Order".

Noch ausführlicher wird eine neuere Broschüre der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Bayern zum Thema "Verschwörungsdenken und Antisemitismus im Kontext von Corona". Im rechtsextremen antisemitischen Weltbild kann der Begriff "Globalisten" durch beliebige Personen gefüllt werden, erklären die Autoren der Studie. In der obskuren Verschwörungsphantasie haben sie vor allem eines gemeinsam: die Rolle von "Strippenziehern" hinter dem 'großen Umbruch'.

Dr. B. vermutete Weltverschwörung hinter UN-Migrationspakt

Auch betonen die Experten von RIAS Bayern: Solche Verschwörungsphantasmen müssen nicht vorsätzlich antisemitisch sein, ihre Denkstruktur funktioniert aber auf die gleiche Weise wie die antisemitische Legende von einer kleinen "Elite", die die Weltherrschaft anstrebe und so "das Volk" gefährde. "Entweder", so schreiben die Experten, "sind also Verschwörungserzählungen ohnehin schon antisemitisch, oder sie sind aufgrund dieser strukturellen Gleichheit mit dem Antisemitismus sehr anschlussfähig für offenen Antisemitismus."

Das erklärt die Brisanz des bereits erwähnten Leserkommentars des Arztes im Deutschen Ärzteblatt im September 2018. Obwohl es in dem Artikel, der Anlass des Leserkommentars ist, eigentlich um das Thema Abtreibungen geht, äußert sich der Arzt zwar zu den UN, aber zu einem anderen Thema: zu dem in Marokko geplanten Treffen zur Verabschiedung des UN-Migrationspakts.

Dabei stellt Dr. B. in einer Reihe suggestiver Fragen eine indirekte Steuerung der UN durch Geheimgesellschaften in den Raum. Wortwörtlich schreibt er: ""Die UN" ist auch das "label" für "Ungehinderte weltweite Migration", die nächstens in Marokko's Hauptstadt Rabat "beschlossen" werden soll - auch von "der UN". WAS steckt dahinter ? Einzelpersonen, die sich unter dem "Deckmantel UN" konspirativ zusammengetan haben à la "Bilderberg" ??? WER, oder WAS drangsaliert und manipuliert als "UN" unser Leben und unsere Zukunft ? In wessen Auftrag ?" (Unverändert zitiert.)

"Bilderberger" - laut Experten ein Synonym für "Globalisten"

Der Leserkommentar ist Teil der Vorwürfe gegen den Arzt. Und geht es nach der vom bayerischen Familienministerium geförderten RIAS-Studie, so sind die Vorwürfe auch nicht aus der Luft gegriffen. "Bilderberger" gehören für die RIAS-Experten zum Hauptarsenal verschwörungsideologischer Chiffren, wenn es um Synonyme für "Globalisten" gehen soll. Solche Chiffren fußen regelmäßig auf realen Begebenheiten. Menschen, die Verschwörungstheorien folgen, untermauern mit diesen ihre kruden Thesen. So geht der Name "Bilderberg" auf die erste Begegnung Adliger wie hochrangiger Vertreter aus Wirtschaft und Politik zurück - im niederländischen Hotel de Bilderberg im Jahr 1954.

"Die Geschicke der Welt werden dort allerdings nicht entschieden", schreiben die Experten des RIAS Bayern in ihrer Broschüre. Der Name "Bilderberg" habe hier stattdessen die Funktion eines ideologischen Codes, dem durch rationale Argumente kaum mehr zu entgegnen sei: Die Begriffe seien "Projektionsfläche der Verschwörungserzählungen, von deren Wahrheitsgehalt man bereits überzeugt ist."

SPD-Landtagsabgeordnete: "Das kann und werde ich so nicht hinnehmen"

Warum die Bayerische Staatsregierung nun zu dem Ergebnis gelangt, dass gegen Dr. B. keine Erkenntnisse vorliegen, die eine Tätigkeit des Arztes für bayerische Ausländerbehörden bedenklich erscheinen lassen: das wird aus der Regierungsantwort nicht ersichtlich. Dabei engagierte sich der Arzt zu einem Zeitpunkt im Vorstand, als rechte Verschwörungsideologien auf der Homepage des Vereins längst im Gange waren.

Die Prüfung der Vorwürfe streckte sich über mehrere Monate. In der Antwort der Staatsregierung findet man zwar einzelne Auskünfte zur Anzahl und Art an Einsätzen des Arztes. Konkrete Argumente und Begründungen, die sich auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe beziehen und diese entkräften könnten, werden hingegen nicht genannt. Die Landtagsabgeordnete Alexandra Hiersemann zeigt sich im Gespräch mit dem BR unzufrieden darüber. Es sei nicht hinzunehmen, dass seitens der zuständigen Behörden keine Klarheit geschaffen wurde. "Die Antwort der Staatsregierung trägt kaum zur Aufklärung bei", so Hiersemann.

"Es wird nur höchst vernebelt zur Tätigkeit des betreffenden Mediziners im Auftrag bayerischer Behörden informiert, mit der Begründung, der Verwaltungsaufwand sei für eine Nacherhebung zu hoch. Die wesentlichen Fragen wurden einfach nicht beantwortet, das kann und werde ich so nicht hinnehmen." Alexandra Hiersemann, Asylpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion

Fall wirft auch medizinische Fragen auf

Auch die Regierung von Mittelfranken, die den Arzt Dr. B. in einem Fall ebenfalls beauftragte, beruft sich nun gegenüber dem BR auf die Antwort der Staatsregierung und sieht keine Hindernisse an einer Zusammenarbeit mit dem Arzt.

Dabei sorgte eine im Winter 2020 und im Auftrag der Zentralen Ausländerbehörde Mittelfranken entstandene ärztliche Stellungnahme von Dr. B. auch für Fragen in fachlicher, also medizinischer Hinsicht. Der BR bat Margret Osterfeld, eine langjährige Fachärztin für Psychiatrie und heute Mitglied in der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter, die Stellungnahme zu bewerten. "Dieses Schriftstück von Dr. B. kann man kein 'Gutachten' nennen. Es ist, freundlich ausgedrückt, eine persönliche Meinungsäußerung, weil es seine Aufgabe nicht erfüllt", sagt Margret Osterfeld.

Hat der Arzt wirklich "Gutachten" erstellt?

In der Stellungnahme von Dr. B. für die Regierung von Mittelfranken ging es um die Reisefähigkeit einer psychisch kranken Frau aus Armenien. Fachkliniken hatten der Frau eine schwere Depression, Posttraumatische Belastungsstörung und Suizidgefahr bescheinigt. Das zuständige Nürnberger Gesundheitsamt folgte dem nach mehreren Untersuchungen. Dann beauftragte die Ausländerbehörde Dr. B., der nach einer persönlichen Begutachtung ihre Reisefähigkeit bejahte. Die depressiven Ängste der Frau seien für ihn lediglich Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung.

Eine Abschiebung fand in dem Fall bislang nicht statt, betont die Bayerische Staatsregierung in ihrer Antwort auf die SPD-Landtagsanfrage. Zum konkreten Inhalt des Dokuments, das der Arzt anfertigte, äußert sie sich nicht, betrachtet dieses in ihrer Antwort aber als "Gutachten". Doch schon die Überschrift, die Dr. B. wählte, lässt zweifeln, ob es sich um ein solches handelte. Im Titel seines Schreibens, das dem BR vorliegt, überschreibt der Arzt seine Ausführungen mit der Formulierung "Erweiterung der formalen Vor-Begutachtung".

Hohe Anforderungen an ärztliche Atteste

Laut Innenministerium haben bei den Gutachten durch Ausländerbehörden dieselben Standards zu gelten wie bei anderen Gutachten. Schon seit den Änderungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts im Jahr 2016 gelten hohe formale Hürden. Neben einer nachvollziehbaren Diagnose zur Art und zum Schweregrad einer Krankheit müssen aus Gutachten auch die Umstände und die Methode hervorgehen, auf deren Grundlage die Diagnose erfolgt.

Der Arzt Dr. B. bezeichnet aber, wie der Titel des Dokuments verrät, den Auftrag selbst als bloße "Vor-Beurteilung", die er lediglich "erweitert". Schon das spreche gegen die Annahme, dass es sich hierbei um ein ärztliches Gutachten mit dem Ziel einer medizinischen Diagnose handeln kann, erklären mehrere Mediziner übereinstimmend im Gespräch mit dem BR.

Expertin sieht schwere fachliche Defizite

Expertin Osterfeld lagen sowohl das Schreiben Dr. B.’s als auch das Gutachten aus dem Nürnberger Gesundheitsamt vor. Aus ihrer Sicht versäumt es der Arzt, sich fachlich auf die medizinische Ausgangslage einzulassen. Sein Schreiben bestehe vor allem aus ausländerrechtlichen Mutmaßungen, in denen der Arzt auf die Ausreisepflicht der Frau insistiert.

Für problematisch hält die Medizinerin auch, dass Dr. B. der Frau ohne eine nähere Erläuterung einen vermeintlichen Missbrauch ihrer Medikamente unterstelle und im Fall einer Abschiebung eine Verabreichung von Beruhigungsmitteln durch einen begleitenden Mediziner empfehle. Dabei gehe aus dem Schreiben medizinisch nicht einmal hervor, wie der Arzt zur Annahme einer Persönlichkeitsstörung gelangt: ein für eine Diagnose zunächst erforderlicher Befund werde aus dem Schreiben Dr. B.s nicht ersichtlich.

"Zu einem fachärztlichen Gutachten gehört eine Untersuchung und dann, das ist das wichtige, der aktuelle, von ihm selbst erhobene psychopathologische Befund, und das fehlt in diesem Schriftstück." Margret Osterfeld, Fachärztin für Psychiatrie

Regierungsbehörde macht keine Angaben zur Qualifikation des Arztes

Überhaupt ist bislang wenig über die Qualifikation des Arztes für eine Beurteilung psychischer Erkrankungen bekannt. Laut Bayerischem Innenministerium gelten die Kriterien der Bundesärztekammer. Demnach müssen Allgemeinmediziner ohne fachpsychiatrische Ausbildung ein entsprechendes Curriculum zu "Standards zur Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen in aufenthaltsrechtlichen Verfahren (SBPM)" absolvieren. Dafür ist nach Abschluss des Curriculums eine entsprechende Zertifizierung vorgesehen.

Die Regierung von Oberfranken will sich auf Nachfrage, ob ihr eine solcher Qualifizierungsnachweis durch den Arzt jemals vorgelegt wurde, nicht äußern und begründet dies mit dem Datenschutz. Das Zertifikat der Bundesärztekammer sieht auch Vorgaben darüber vor, wann ein Gutachter von einem Auftrag Abstand zu nehmen habe, um ärztliche Neutralitätspflichten im Sinn der Kammer und ihrer Landesvertretungen zu erfüllen. So habe der Gutachter "auch zu klären, ob der Gutachtenauftrag infolge ethnischer, geschlechtsspezifischer, religiöser oder politischer Befangenheiten zwischen Gutachter, Dolmetscher und Flüchtling beeinträchtigt werden könnte".

Staatsregierung: Dr. B. "größtenteils" bei Polizeizugriffen im Einsatz

Auch der Arzt selbst lässt Fragen des BR zu seiner Qualifikation unbeantwortet, ebenso wie zu den Vorwürfen, die sein für die Zentrale Ausländerbehörde Mittelfranken erstelltes Schreiben anbelangen.

Schriftliche Bescheinigungen, die dann Grundlage zur Abschiebung wurden, habe der Arzt nur in wenigen Fällen ausgestellt, heißt es von der Staatsregierung. Auf Nachfrage bestätigt das Innenministerium allerdings: darin inbegriffen sind nicht die kurzfristigen Bescheinigungen zur Transport- und Flugtauglichkeit, die Ärzte am Tag der Abschiebung ausfüllen und unterzeichnen. Der Arzt sei "größtenteils" beim Zugriff durch die Polizei und vereinzelt bei der Begleitung zum Flughafen hinzugezogen worden. In solchen Fällen liegt es im Ermessen des Arztes, dann kurzfristig zu beurteilen, ob die Maßnahme aus medizinischen Gründen abgebrochen werden muss - oder nicht.

Gutachterliche Tätigkeit spätestens ab 2016

Bei der Frage, in wie vielen Fällen Dr. B. durch seine "Gutachten" auf entscheidungserhebliche Weise auf anstehende Abschiebungen einwirkte, kommt es letztlich darauf an, was in der Statistik der Behörden nun unter die Kategorie "Gutachten" oder "schriftliche Bescheinigungen" des Arztes fallen soll. Wie aus der Antwort der Staatsregierung hervorgeht, fand eine Auswertung der einzelnen Unterlagen in den Fällen, in die Dr. B. involviert war, aber nicht statt. Somit kann es eine solche aussagekräftige Statistik bislang auch nicht geben.

Sicher ist: Bei dem Papier, das im Auftrag der Regierung von Mittelfranken entstanden ist, handelt es sich nicht um das einzige, das Fragen aufwirft. Das belegen behördeninterne Unterlagen, die dem BR aus einem früheren Fall aus den Jahren 2016/17 vorliegen. Damals sollte der Arzt die Frage der Reisefähigkeit einer Frau aus dem Kosovo beantworten, die sich in der Bamberger Aufnahmeeinrichtung befand. Die behandelnde Fachärztin sah eine Reiseunfähigkeit wegen schwerer Depression. Dr. B. widersprach dem.

Dr. B. relativierte auch Arztbrief aus Nervenklinik

Dabei zeigt der Fall aus dem Jahr 2016 besonders, wie fließend bei dem Arzt die Grenzen zwischen "Gutachten" und anderen schriftlichen Äußerungen sein können. Damals teilte der Arzt seine Annahmen zur Reisefähigkeit anhand von E-Mails an die Behördenleitung mit.

In demselben Fall diagnostizierte die Bamberger Nervenklinik neben einer Depression auch eine posttraumatische Belastungsstörung bei der Frau, ohne sich zur Frage der Reisefähigkeit zu äußern. Der Arzt Dr. B. wurde ein weiteres Mal konsultiert, um sowohl zu einer weiteren Bescheinigung der behandelnden Fachärztin als auch zum Entlassungsschreiben des Krankenhauses Stellung zu nehmen. Dabei widersprach er teils auch leitenden Ärzten des Bamberger Nervenklinikums. Eine Posttraumatische Belastungsstörung liege nicht vor, schreibt Dr. B. in einer E-Mail an den Leiter der Ausländerbehörde. Und vermutet eine eher neurotisch bedingte Anpassungsstörung bei der Frau, die sich nicht mit ihrer anstehenden Abschiebung arrangieren könne.

Die zuständige Regierung von Oberfranken äußerte sich auf BR-Nachfrage nicht zu konkreten Vorgängen. Die Abschiebung der Frau mit ihrer Familie führte damals zu Beschwerden der Caritas und des örtlichen Ombudsteams.

Staatsregierung verzichtet auf Prüfung des früheren Falls

Eine Prüfung des früheren Vorfalls aus Bamberg erübrige sich, erklärt die Staatsregierung in ihrer Antwort auf die Landtagsanfrage der SPD-Abgeordneten Hiersemann, und verweist auf den Entlassungsbrief des Krankenhauses, in dem am Ende des Aufenthalts keine akute Suizidgefahr bei der Frau festgestellt wird.

Um die Reisefähigkeit festzustellen, hätten jedoch Risiken einer möglichen Suizidgefahr im Fall einer Abschiebung geklärt werden müssen - und das war nicht Sinn und Zweck des Krankenhausentlassungsbriefs. Die Klinikärzte empfehlen in diesem bei der Frau eine Fortsetzung der Therapie. Überhaupt: Das Entlassungsschreiben der Klinik datiert auf den 21. Dezember 2016. Doch bereits am 14. Dezember meldete die Regierung von Oberfranken die Frau mit ihrer Familie für die nächste Sammelabschiebung an. Eine Diagnose des Nervenklinikums gab es da noch nicht.

Arzt leugnete Diagnostizierbarkeit psychischer Krankheiten

Tatsächlich liegen über den Arzt seit Jahren öffentlich zugängliche Informationen vor, die seine fachliche Befangenheit zumindest nahelegen können. In einem Leserkommentar für das Deutsche Ärzteblatt im März 2016 bestreitet er von vornherein die Ergebnisse behandelnder Psychiater bei Diagnosen von Geflüchteten. Solchen Diagnosen stünden schon Sprachprobleme im Weg, "von den interkulturelle Sprech- und Moralproblemen schon gleich gar nicht zu reden!"

Obwohl Dr. B. andere begutachtende Ärzte zu einer "unbarmherzigen Strenge" gegenüber eigenen Meinungen und Ansichten auffordert, spart er selbst nicht an entschiedenen Ansichten. Eine betrifft seine generelle Vorstellung über die medizinische Aussagekraft zu psychischen Krankheiten: objektive Aussagen auf diesem Fachgebiet erachtet er als ohnehin unmöglich und nennt als Grund, dass "die Motivation von Menschen – letztendlich und bis dato – keiner Objektivität zugänglich" sei. Nur körperliche Messwerte lässt Dr. B. in dem Kommentar gelten, die medizinische Glaubhaftigkeit psychischer Befunde und Diagnosen, wie zur Depression oder zur Posttraumatischen Belastungsstörung, stellt er generell in Frage.

Behörden: Zusammenarbeit mit Dr. B. weiter möglich

Es ist der zentrale Widerspruch im Fall Dr. B.: Der Arzt, der seit Jahren für bayerische Ausländerbehörden über Diagnosen von Fachärzten urteilte, hielt solche Befunde und Diagnosen von vornherein für zweifelhaft. Offensichtlich jedenfalls dann, wenn Migrantinnen und Migranten von ihnen betroffen sind.

Die Regierung von Oberfranken hält auf Nachfrage fest: Ihr seien bei Dr. B.’s Tätigkeit nach über fünf Jahren und insgesamt 102 Abrechnungen des Arztes zwei Fälle "erinnerlich", in denen sich Dr. B. gegen eine Reisefähigkeit der betroffenen Person entschieden habe. Ob sie Dr. B. nun weiter beschäftigen wird oder nicht, will die Regierungsbehörde nicht mitteilen. Auch nach einer weiteren Rückfrage des BR heißt es dazu nur: Die Beauftragung hänge immer vom konkreten Einzelfall ab. Die erteilte Auskunft sei "abschließend".