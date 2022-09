Artikel mit Video-Inhalten

Trotz Trockenheit: Rekordernte bei Mohn in Unterfranken

Immer mehr Landwirte bauen in Deutschland Mohn an. Die Pflanze braucht wenig Dünge- und Pflanzenschutzmittel und bringt auch in trockenen Jahren gute Erträge. Im unterfränkischen Fuchsstadt wurden in diesem Jahr sogar Rekordergebnisse erzielt.