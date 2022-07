Trotz Trockenheit: Kommunalwald Lohr in gutem Zustand

Für jeden Kommunalwald über 100 Hektar muss alle 20 Jahren ein sogenannter Forstwirtschaftsplan erstellt werden. So auch für den Kommunalwald in Lohr im Landkreis Main-Spessart. Dieser ist ganze 4.142 Hektar groß und damit auch der größte in Unterfranken. Die Fläche entspricht gut fünf Fußballfeldern. Forstsachverständige haben in dem Wald im Spessart von Dezember 2021 bis April 2022 eine Inventur durchgeführt. Basierend auf diesen Ergebnissen soll der nächste Forstwirtschaftsplan entstehen.

Förster haben Stichproben im Kommunalwald von Lohr genommen

Es wurde eine sogenannte Stichprobeninventur durchgeführt. Sechs Fachleute haben dabei an gut 1.100 ermittelten Messpunkten wesentliche Daten zu Holzvorrat und Waldzusammensetzung erfasst. Gemessen wurden verschiedene Parameter: die Anzahl der Bäume, Baumartenanteile, Durchmesser, Totholz, Biotopbäume, Verjüngung und vieles mehr.

Totholz als wichtiger Wasserspeicher im Lohrer Wald

Positive Fakten des Lohrer Kommunalwaldes: Auf einem Hektar steht ein hoher Vorrat an Holz mit 431 Festmetern pro Hektar. Deutschlandweit sind es nur 336 Kubikmeter/Hektar, bayernweit 396 Kubikmeter/Hektar. Noch besser entwickelt hat sich das Totholz, das ein wichtiger Wasserspeicher ist. Seit vielen Jahren hat gerade Unterfranken mit der Trockenheit zu kämpfen.

Mit 42 Festmeter pro Hektar liegt der Anteil des Totholzes deutlich über den bayerischen und deutschen Werten von 21 beziehungsweise 22 Kubikmeter/Hektar. Das Totholz in Lohr hat damit den Schwellenwert überschritten, der mindestens gebraucht wird, damit Totholzarten eine reelle Chance zum Überleben haben. Das sei für den Artenschutz ein Superwert, so die Fachleute.

Eiche kommt besser mit Klimawandel zurecht

Zwar ist der Spessart von der Buche dominiert, aber der Eichenbestand liegt bei 18 bis 20 Prozent und wurde gehalten – dank der aktiven Pflege. Die Eiche ist laut den Fachleuten wichtig für die Artenvielfalt und kommt besser mit dem Klimawandel zurecht. Deutlich verbessert hat sich auch die Zahl der Biotopbäume, die wichtig sind für die Ökologie. Bei der Zwischeninventur vor über zehn Jahren waren es noch rund drei Bäume pro Hektar. Diese Zahl hat sich inzwischen um das 3,5 fache erhöht.

Laufzeit des Forstwirtschaftsplans beginnt 2024

Die Gesamtkosten für die Forsteinrichtung – also die Waldinventur und die anschließende Planerstellung nach den grundsätzlichen Entscheidungen für die Waldbewirtschaftung – betragen 240.000 Euro. Die Kosten werden jeweils zur Hälfte von der Stadt und dem Freistaat getragen. Die 20-jährige Laufzeit des neuen Forstbetriebsplans beginnt am 1. Januar 2024. Eine Zwischeninventur ist nach zehn Jahren vorgesehen.

Waldgesetz sieht vorbildliche Bewirtschaftung vor

Ziel der Forstbetriebsplanung ist es, die naturgemäße Wirtschaftsweise im Stadtwald fortzuführen. Außerdem schreibt das Waldgesetz für öffentliche Wälder eine vorbildliche Bewirtschaftung vor, weshalb eine fundierte Datenbasis erforderlich ist. Die Datenerhebung können Informationen dazu liefern, wie sich die Natur in den dauerhaft aus der Nutzung genommenen Bereichen des Stadtwaldes entwickelt.