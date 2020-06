Trotz Tod des Jugendleiters: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

Der 56-jährige Mann aus Nürnberg war am Donnerstagfrüh tot in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Ansbach gefunden worden. Die Ermittlungen gehen aber trotzdem weiter, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage. Der ehemalige Jugendleiter eines Wassersportvereins im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen soll fast 30 Jahre lang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben.

Gab es Verantwortliche im Wassersportverein, die vom Missbrauch wussten?

Nach der Aussage des Leitenden Oberstaatsanwalts stellt sich zum Beispiel die Frage nach Verantwortlichen in dem Verein. Es müsse geklärt werden, ob Mitglieder im Verein oder im Vorstand des Vereins von Verdachtsfällen wussten und womöglich nicht gehandelt haben. Konkrete Anschuldigungen gegen eine oder mehrere Personen gebe es aber nicht, so Schrotberger.

Staatsanwalt will Opfer vernehmen

Aktuell geht die Staatsanwaltschaft von 30-40 Geschädigten aus. Sie waren den Ermittlern zufolge zwischen elf und 17 Jahren alt. Es hätten sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe viele mutmaßliche Opfer gemeldet. Diese müssten nun vernommen werden, um zu prüfen, ob eine Straftat vorliegt, sagte Schrotberger weiter. Auch können sich noch weitere Geschädigte bei der Staatsanwaltschaft oder der Kriminalpolizei Ansbach melden.

Jugendleiter war fast 30 Jahre im Wassersportverein tätig

Der Tatzeitraum umfasst möglicherweise fast 30 Jahre. Der 56-Jährige hatte 1991 als Jugendleiter in dem Wassersportverein begonnen und war bis 2018 dort tätig. In der Zeit soll er ihm anvertraute Kinder sexuell missbraucht haben. Die Ermittlungen waren durch die Anzeige eines Opfers ins Rollen geraten.

Ergebnisse der Obduktion am Montag

Die Behörden gehen davon aus, dass sich der Beschuldigte selbst das Leben genommen hat. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft Ansbach eine Obduktion angeordnet. Deren Ergebnis soll am Montag (08.06.20) vorliegen.