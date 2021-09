Trotz Stimmenverlusten: Niederbayern bleibt AfD-Hochburg

Insgesamt hat die AfD in Bayern deutlich an Zuspruch verloren: Mit 9,0 Prozent bei den Zweitstimmen büßte sie im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 3,4 Prozentpunkte ein. Hochburg der AfD bleibt jedoch der Osten Bayerns mit Niederbayern und der Oberpfalz. Unter den Top 10 der Wahlkreise mit den höchsten AfD-Stimmenanteilen bei den Zweitstimmen sind aber auch zwei oberfränkische und zwei schwäbische Wahlkreise.

Die meisten Stimmen erhielt die AfD im Wahlkreis Deggendorf

Die meisten Stimmen erhielt die AfD - wie auch 2017 - im Wahlkreis Deggendorf mit 14,1 Prozent (-5,0), auf Platz 2 folgt erneut der Wahlkreis Straubing mit 13,2 Prozent (-5,2). Dahinter rangieren die Wahlkreise Schwandorf 13,5 Prozent (-3,9), Rottal-Inn mit 12,3 Prozent (-4,3), Neu-Ulm mit 11,9 Prozent (-3,2), Passau mit 11,8 Prozent, Hof mit 11,7 Prozent (-1,5), Kulmbach mit 11,6 Prozent (-1,9), Weiden mit 11,3 Prozent (-2,1) sowie Donau-Ries mit 11,0 Prozent (-3,7).

Das Ergebnis spiegelt sich auch in den Wahlergebnissen der Regierungsbezirke. Demnach kam die AfD in Niederbayern auf einen Zweitstimmenanteil von 12,1 Prozent (-4,6), in der Oberpfalz auf 10,9 Prozent (-3,2) und in Oberfranken auf 10,5 Prozent (-1,9). In Schwaben sind es 9,9 Prozent (-3,6), in Unterfranken 9,1 Prozent (-1,8) und in Mittelfranken 8,5 Prozent (-2,9). Die wenigsten Stimmen erreichte die AfD in Oberbayern mit 7,0 Prozent (-4,2).

Die bayerische AfD-Vorsitzende Corinna Miazga aus Straubing führt das nicht zufriedenstellende Ergebnis ihrer Partei bei der Bundestagswahl auf die Bevorzugung der FDP in den Medien beim Thema Corona zurück. Ihre Partei sei damit, "dass wir uns für die Grundrechte und die Freiheitsrechte für die Ungeimpften eingesetzt haben, in den Medien gar nicht durchgekommen". Das habe "die FDP geschafft". Die AfD sei aber die einzige Partei gewesen, die im Bundestag gegen das Infektionsschutzgesetz gestimmt habe.

Miazga: "feste Wählerschaft etabliert"

Mit Blick auf Bayern bezeichnete es Miazga außerdem als "ganz besonders ärgerlich, dass so viele Leute die Freien Wähler gewählt haben". Gerade deren Parteichef Hubert Aiwanger habe sich "in den letzten Wochen als Impfskeptiker aufgespielt", so Miazga. Als weitere Ursache für das Abschneiden ihrer Partei sieht Miazga, dass die Medien "erfolgreich versucht haben nach draußen zu bringen, dass die AfD eine gefährliche Partei wäre". Mit ihrem zweistelligen Wahlergebnis habe ihre Partei nun gezeigt, dass sie sich mit einer festen Wählerschaft etabliert habe und nicht nur eine Protestpartei sei. Sie habe im Bundestag eine gute Arbeit geleistet, werde "so weitermachen wie bisher" und sich "als einzige Oppositionspartei verstehen", auch wenn sie zahlenmäßig nicht mehr die größte Oppositionspartei sei.

Viele AfD-Spitzenpolitiker kommen aus der Region

Niederbayern ist nicht nur die Heimat der bayerischen AfD-Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Corinna Miazga (38), auch die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner (43), stammt aus Metten bei Deggendorf. Stephan Protschka (43) aus dem Wahlkreis Rottal-Inn kommt aus Dingolfing. Er zog 2017 über die Landesliste für die AfD in den Deutschen Bundestag ein und ist Beisitzer im AfD-Bundesvorstand. Bei der Wahl 2021 stand er auf Listenplatz 3.

Der Spitzenkandidat der bayerischen AfD für die Bundestagswahl kommt aus der Oberpfalz: Peter Boehringer aus dem Wahlkreis Amberg ist Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Bundestag. Der 52-Jährige wurde bei der Landeswahlversammlung der AfD Bayern im Mai von der Partei auf Platz eins ihrer Landesliste gewählt.

2017 kam die AfD im Wahlkreis Deggendorf auf 19,2 Prozent. Das war das bayernweit höchste Ergebnis, gefolgt von den ostbayerischen Wahlkreisen Straubing, Schwandorf, Rottal-Inn und Passau.