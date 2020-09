Trotz Stellenabbau: BHS Tabletop bildet in Schönwald aus

Neun junge Männer und Frauen machen eine Ausbildung zum Industriekaufmann, zur technische Produktdesignerin, zur Mediengestalterin oder zum Elektroniker. Eine Auszubildende absolviert eine Lehre zur Industriekauffrau im Rahmen eines dualen Studiums an der Hochschule Hof. Das teilte das Unternehmen mit. Das lässt aufhorchen. Denn BHS Tabletop hatte angekündigt, 250 Stellen bis Ende 2021 abzubauen.

Porzellanhersteller bildet in Schönwald und Weiden aus

Fünf Auszubildende machen eine Lehre am Standort Schönwald (Lkr. Wunsiedel) und vier in Weiden in der Oberpfalz.

"Wir freuen uns besonders, dass wir auch in diesem sehr herausfordernden Jahr neue Auszubildende und duale Studenten einstellen können." Bernd Hummer, Bereichsleiter Personal- und Sozialwesen bei der BHS Tabletop AG.

Der Porzellanhersteller garantiert ihren Nachwuchskräften, "dass trotz ungewöhnlicher Rahmenbedingungen unser modernes und professionelles Ausbildungsprogramm unverändert durchgeführt wird."

BHS Tabletop hatte im Juli Stellenabbau bekannt gegeben

Ende Juli hatte der Porzellanhersteller BHS Tabletop angekündigt, 250 Arbeitsplätze abzubauen. Betroffen seien alle Unternehmensbereiche von der Produktion über Logistik bis zu Vertrieb, Verwaltung und Marketing, teilte der Konzern nach einer Betriebsversammlung in Selb mit. Die Stellenstreichungen werden bis Ende 2021 an allen vier nordbayerischen Standorten Selb, Schönwald und Ludwigsmühle bei Selb (alle Lkr. Wunsiedel), und Weiden (Oberpfalz) vorgenommen.

Corona ein Grund für Stellenabbau bei Porzellanhersteller

Als Grund für den Abbau von Arbeitsplätzen nannte das Unternehmen die Konkurrenz aus Großbritannien, dem Mittleren Osten und aus Fernost. Außerdem sei der Absatz von Porzellan eingebrochen, da Hotels, Kantinen und Restaurants wegen Corona schließen mussten und auch Kreuzfahrtschiffe und Fluggesellschaften ihren Betrieb einstellten.

Nicht nur Stellenabbau, sondern auch Investitionen

Ebenfalls Ende Juli hatte der Porzellanhersteller angekündigt, Kredite im zweistelligen Millionenbereich bei der Förderbank LfA zur Umstrukturierung beantragt zu haben. Bis zur Ankündigung der Stellenstreichungen beschäftigte BHS Tabletop 1.155 Mitarbeiter, davon 400 in Weiden, 350 in Schönwald und 250 in Selb.