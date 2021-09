Trotz steigender Inzidenz: Passauer "Herbstvergnügen" startet

Am heutigen Freitag beginnt in Passau das "Herbstvergnügen". Es soll im Messepark Kohlbruck Jahrmarktspaß für die ganze Familie bieten, heißt es von der Stadt. Allerdings gilt auf dem gesamten Gelände für Erwachsene die 2G-Regel.

Typisches Dultprogramm im Messepark Kohlbruck

Ab Freitagmittag gibt es für Besucher ein umfangreiches Programm: 50 Schaustellerbetriebe, die größtenteils aus der Region kommen, bieten unter anderem Fahrgeschäfte wie Autoscooter, Wellenflug, Breakdance an. Zusätzlich bietet das "Herbstvergnügen" verschiedene Spielbuden und Markthändler. In drei Biergarten sowie an mehreren Stände gibt es "typische Dultköstlichkeiten" wie Hendl und gebrannte Mandeln, so die Stadt.

Geöffnet ist der Passauer Jahrmarkt, der die ausgefallenen Volksfeste ersetzen soll, von Montag bis Donnerstag von 12 bis 21 Uhr sowie Freitag und Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Das Herbstvergnügen soll bis Sonntag, 19. September, dauern.