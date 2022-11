Trotz Sparzwang: Kultur-Großevents in Nürnberg gerettet

Sie locken regelmäßig Hunderttausende von Besucherinnen und Besuchern an: Das Bardentreffen und die beiden Klassik Open Airs sind feste Größen im Nürnberger Kulturleben. Und das werden sie weiterhin bleiben. Bis vor Kurzem standen sie noch auf der Streichliste von Stadtkämmerer Harald Riedel (SPD). Der muss in diesem Jahr 50 Millionen Euro einsparen. Sonst wäre die Stadt finanziell nicht mehr handlungsfähig.

Kein Rotstift bei der Kunst

Die großen Parteien im Stadtrat haben sich auf andere Sparvorschläge geeinigt, erläutert ein Sprecher aus dem Kulturreferat. Das bedeutet, dass auch die Kunsthalle und die Kunstvilla nun erhalten bleiben. Beide standen ebenfalls auf der Rotstift-Liste des Kämmerers und sollten geschlossen werden. Riedel ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, weil von Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) lange Zeit keine Sparvorschläge gekommen waren.

Eine Million Euro durch höhere Preise

Die "Blaue Nacht", deren Kunstinstallationen regelmäßig mehr als 100.000 Besucher anlockten, wird künftig nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Das "Silvestival", ein Musik- und Kulturfest zum Jahreswechsel, wird komplett gestrichen. Außerdem werden die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse gebeten. So sollen nach den aktuellen Plänen der Rathausmehrheit aus CSU, SPD und den Grünen die Eintrittspreise für die städtischen Museen moderat angehoben werden.

Auch die Kursgebühren für das Bildungszentrum, das ebenfalls zum Geschäftsbereich der Kulturbürgermeisterin gehört, sollen steigen. Insgesamt soll dadurch rund eine Million Euro zusätzlich eingenommen werden. An den Details werde derzeit noch gearbeitet, sagt der Sprecher. So sollen beispielsweise die Ermäßigungen für sozial schwache Menschen erhalten bleiben.

Massive Einschnitte beim Personal

Kämmerer Harald Riedel (SPD) muss in seinem Entwurf für den städtischen Haushalt in diesem Jahr massiv sparen. Nürnberg ist schon jetzt Schuldenkönigin in Bayern. Damit der Haushalt von der Regierung von Mittelfranken genehmigt wird, muss die Stadt heuer mindestens 50 Millionen Euro sparen.

In Riedels Sparpaket ist unter anderem vorgesehen, dass in den kommenden Jahren 500 der mehr als 12.000 Stellen in der Stadtverwaltung sozialverträglich abgebaut werden sollen. Außerdem will die Stadt beispielsweise bei der Bewirtung von Gästen sparen. Über den städtischen Etat, der ein Volumen von fast 2,3 Milliarden Euro hat, und die Streichliste stimmen die Stadträtinnen und Stadträte bei den Haushaltberatungen ab 17. November ab.

Stufenweise Einsparkurse

Die konkreten Einsparkurse im Bereich der Kultur sollen sich laut Angaben eines Sprechers des Stadtkämmerers stufenweise bis 2026 aufbauen. Hier eine Übersicht: