Trotz sinkender Zahlen: Keine Lockerung im Landkreis Landsberg

Landsberg scheint die Corona-Krise relativ glimpflich gemeistert zu haben: Im Landkreis sind laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bislang 35 Menschen an dem Coronavirus verstorben. Jeder Fall ist tragisch, aber in anderen bayerischen Landkreisen mit weniger Einwohnern sind die Zahlen zum Teil doppelt so hoch. Hat Landsberg etwas besser gemacht als andere Landkreise? Der Sprecher wiegelt ab.

Infektionsketten weitgehend lückenlos unterbrochen

Man habe im Landkreis einfach Glück gehabt, sagt Sprecher Wolfgang Müller. Ein Vergleich der Landkreise hinke immer, denn jeder sei unterschiedlich strukturiert. Was ihm aber wichtig ist: Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt hätten sehr gut gearbeitet.

Die Taskforce zur Rückverfolgung wurde auf 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt. Ihnen sei es laut Müller bislang weitgehend gelungen, bei einem positiven Testergebnis die Erstkontaktpersonen eines Infizierten am selben Tag zu ermitteln und zu informieren, und sie spätestens am Folgetag zu testen. Auch an Wochenenden. So hätten sich viele Infektionsketten schnell unterbrechen lassen, erklärt der Sprecher des Landratsamtes.

Nur ein Seniorenheim schwer betroffen

Ein weiterer Grund für die relativ niedrige Fall- und Sterbezahlen könnte auch darin liegen, dass nur ein Mal ein größeres Seniorenheim betroffen gewesen war. Damals waren über 30 Bewohner und Pflegekräfte infiziert.

Die Maßnahmen wie die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen in Landsberg bleiben aber bestehen. Um Maßnahmen im Landkreis zu lockern, müsste der Inzidenzwert eine Woche lang unter 50 liegen, und außerdem jeden Tag weiter sinken. Erst dann könnte das Landratsamt theoretisch Lockerungen vorschlagen, wie zum Beispiel, dass auf Plätzen keine Maske mehr getragen werden muss. Die Regierung von Oberbayern müsste jede Lockerung allerdings genehmigen. "Damit beschäftigen wir uns aber nicht", sagte der Sprecher dem BR.

Sorge vor ansteckenderen Mutationen: "Wir lassen die Kirche im Dorf"

Denn die Zahlen seien noch nicht stabil genug unter dem Schwellenwert 50. Und selbst wenn, könnten sie sehr schnell wieder steigen. Denn es besteht die Sorge, dass ansteckendere Mutationen des Covid-19-Virus eingetragen werden. "Wir lassen die Kirche im Dorf", sagte Müller.