Trotz Seilsicherung: Kletterer bei Ilschwang schwer verunglückt

Bei einem Kletterunfall am sogenannten "Kalmusfels" bei Ilschwang im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein 30-Jähriger Kletterer schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Der junge Mann war gerade dabei, die Nordwand des Felsens auf der Tour "Living on the edge" zu erklimmen. Seine Lebenspartnerin sicherte ihn mit einem Seil.

Im Fall auf Felsen aufgeprallt

Kurz vor dem Erreichen des Ziels verlor er den Halt und fiel aus einer Höhe von vier Metern in das von seiner Kletterpartnerin gesicherte Seil. Bei dem Fall prallte der Kletterer aber auf einen Felsvorsprung, bevor das Seil ihn hielt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an seinem Bein zu.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Seiner Partnerin konnte den Mann auf ein Plateau ablassen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückte zur Bergung des 30-Jährigen an, darunter Rettungsdienste, die Bergwacht aus Sulzbach-Rosenberg und Amberg, die Feuerwehr und zwei Rettungshubschrauber aus Weiden und Nürnberg.

Bergung per Seilwinde

Wegen des unwegsamen Geländes wurde der 30-Jährige per Windenrettung mit dem Hubschrauber aus dem Felsmassiv ausgeflogen. Der Mann wurde ins Amberger Klinikum gebracht.

Die Polizei untersucht den Kletterunfall unter Einbindung eines Bergexperten der Kriminalpolizei. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen derzeit aber nicht vor