Trotz Schülermangels: Pucher Landwirtschaftsschule gerettet

Die neuen Semester an den Landwirtschaftsschulen in Puch und in Erding können ab Montag wie geplant ihren Unterricht beginnen. Wie ein Sprecher des bayerischen Landwirtschaftsministeriums dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, werden dort - trotz Schülermangels - die neuen Jahrgänge dank einer Ausnahmeregelung starten können. In beiden Schulen hatten sich heuer nur zwölf statt der eigentlich nötigen 16 Studenten angemeldet. Die Schulen hatten schon am Dienstag alle bisher angemeldeten Schüler über die drohende Absage informiert. Jetzt kam die Entwarnung durch das Ministerium.

Entscheidung zum Wohle der Schülerinnen und Schüler

Laut Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber wären durch die kurzfristigen Absagen von einzelnen Studierenden, die übrigen angehenden Landwirte besonderen Härten ausgesetzt worden. Kaniber wies aber auch darauf hin, dass es sich hierbei um eine Ausnahme handele. Mittelfristig, so die Ministerin weiter, "seien die Fachschulen so aufzustellen, dass die Absagen einzelner Studierender kurz vor Semesterbeginn nicht die Eröffnung eines ganzen Semesters gefährden dürfen."