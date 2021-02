Trotz Schnee: Uni-Prüfungen in Würzburg finden in Präsenz statt

Pünktlich um 8 Uhr hat heute Morgen die erste Klausur begonnen. Alle Studierenden waren rechtzeitig da, trotz Schnee und ausgefallener Busse. Wie bereits im Sommersemester wird dazu ab heute die Würzburger Posthalle genutzt, ab dem 15. Feburar das Vogel Convention Center und das Congress Centrum Würzburg.

Prüfungen in Hallen und mit Hygienekonzept

Die Studierenden werden wegen des Corona-Infektionsschutzes gruppenweise einbestellt, um größere Menschenansammlungen vor den Gebäuden zu vermeiden. Bereits dort gilt eine FFP2-Maskenpflicht, sowie dann auch während der Prüfung. Plexiglas-Trennwände, Laufwege und der Mindestabstand sollen wieder für genügend Sicherheit sorgen. Das Konzept aus dem Sommersemester habe sich bewährt, sagt die Pressestelle der Uni Würzburg auf Nachfrage.

Alternativen zur schriftlichen Prüfung

Gemäß der 11. Bayerischen Infektionsschutzverordnung sind Prüfungen in Präsenz grundsätzlich nicht verboten. Dennoch sei den Fakultäten nahegelegt worden, alternative Prüfungsformate zu wählen, wie Hausarbeiten oder Thesenpapiere. Eine einzige Alternative vorzugeben, sei aber nicht realistisch und gehe an den verschiedenen Bedarfen der Fächer vorbei, so Prof. Alfred Forchel, Präsident der Uni und Mitglied der Corona-Task-Force: "In einem Fall eignet sich eine Hausarbeit, im anderen Fall eher eine mündliche Prüfung im Rahmen einer Videokonferenz."

Online-Prüfungen unter Videoaufsicht

Wegen der Pandemie hat die Uni bereits im Sommersemester eine Rahmenordnung für die Durchführung von elektronischen Fernprüfungen von Online-Prüfungen oder anderen Prüfungsformaten als Alternative oder Ersatz für Präsenzprüfungen eingeführt. So sind genehmigte Alternativen etwa elektronische Fernprüfungen unter Videoaufsicht etwa in Form einer Open-Book-Klausur oder auch Multiple-Choice-Verfahren in elektronischer Form.