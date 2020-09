Trotz Risikogebiet: Kleinwalsertaler dürfen im Allgäu einkaufen

Für die Bewohner des Kleinwalsertals gibt es nach der Reisewarnung des Auswärtigen Amts nun eine kleine Erleichterung. Sie dürfen jetzt auch zum Einkaufen nach Deutschland fahren. Bisher waren nach der vom Auswärtigen Amt ausgesprochenen Reisewarnung nur Fahrten zum Arbeitsplatz oder in die Schule erlaubt.

Einkaufen im Allgäu ist nun erlaubt

Das bayerische Gesundheitsministerium hat jetzt nach Angaben der Gemeinde Mittelberg im Kleinwalsertal klar gestellt, dass man auch zum Einkaufen für Waren des täglichen Bedarfs, also zum Beispiel in den Supermarkt oder Baumarkt, ins Allgäu kommen darf. Auch der Besuch in Fachwerkstätten im Allgäu sollte damit abgedeckt sein, teilte die Gemeinde Mittelberg im Kleinwalsertal mit.

Gasthof oder Kino im Allgäu untersagt

Es ist allerdings weiter nicht möglich, dass die Bewohner des Kleinwalsertals Gaststätten im Allgäu besuchen oder hier ins Kino gehen. Das Kleinwalsertal gehört zu Vorarlberg, für das eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts wegen der großen Zahl von Corona-Infektionen gilt. Es ist allerdings nur von Deutschland aus zugänglich.

Eingeschlossen nach dem Lockdown

Laut der letzten Meldung vom 18.9. gibt es im Kleinwalsertal derzeit einen Corona-Fall. Schon beim Lockdown im Frühjahr hatte es in der Region heftige Debatten über den Status des Tals gegeben. Damals waren die Bewohner praktisch in ihrem Tal eingeschlossen. Bei einem umstrittenen Besuch des Tals hatte Österreichs Kanzler Kurz erklärt, eine solche Situation in Zukunft unbedingt verhindern zu wollen.