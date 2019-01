Trotz Rettungsversuchs: 85-Jähriger stürzt in Fluss und stirbt

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag in Rieden (Lkr. Amberg-Sulzbach) ausgerutscht und in die Vils gestürzt. Passanten fanden ihn leblos im Wasser.

Mann springt hinterher

Ein 25-Jähriger sprang hinein und zog den Senior heraus, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei ist der Mann auf dem schlammigen Untergrund am Ufer ausgerutscht.

Es gebe keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung oder eine Beteiligung Dritter, so ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt.