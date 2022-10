Trotz Regenwetter: Fürther feiern Start der Michaelis-Kirchweih

Das Oktoberfest ist bereits auf der Zielgeraden, doch die Volksfest-Zeit ist noch nicht vorbei. In Fürth fiel der Startschuss zur Michaelis-Kirchweih. In diesem Jahr wird vier Tage länger gefeiert. Die Stadt will so den Corona-geplagten Schaustellern unter die Arme greifen. Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) hat es auch nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nicht verlernt. Das erste Fass hat er souverän mit zwei Schlägen angestochen. Jung betonte kurz nach dem Anstich: "Es kann, darf und soll zusammen friedlich gefeiert werden."

Bayerns größte Straßenkirchweih

Vom Rathaus über die Königstraße bis hin zur Fürther Freiheit wird die Innenstadt zu einem bunten Jahrmarkt mit zahlreichen Fahrgeschäften, Buden und Ständen. Gerade in diesen düsteren, schweren Zeiten sei es wichtig für das Gemüt, die Kirchweih zu feiern, so Jung. "Die Menschen haben den Wunsch nach Begegnung, Geselligkeit, nach Fröhlichkeit und deshalb haben wir die Michaelis-Kirchweih auch um vier Tage verlängert. Wir dürfen uns von Putin nicht das ganze Leben finster, grau und dunkel machen lassen."

Viele Fürther trotzten dem schlechten Wetter. Auch im Regen feierten sie ihre Kirchweih. Weit mehr als eine Million Menschen zieht die Kerwa jährlich in ihren Bann. Die Michaelis-Kirchweih gilt als die größte Straßenkirchweih Süddeutschlands, die 2019 in die Liste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen wurde.

Schausteller hoffen auf gutes Geschäft

Die Wirte und Schausteller hoffen, dass das Wetter bald besser wird und viele Menschen nach Fürth lockt. Eduard Wentzl, Vorsitzender der Marktkaufleute und Schausteller in Fürth, erwartet nach der Corona-Zwangspause eine gute und erfolgreiche Kirchweih. "Der Flair der Straßenkirchweih ist etwas ganz Besonderes, da kann das Oktoberfest nicht mithalten. Wir haben hier kein Ballermann-Fest, was es woanders ja gibt. Wir feiern eine Kirchweih. Es gibt hier kein Bierzelt, die Gemütlichkeit ist einzigartig." Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Heiratslotterie. Hochzeitspaare können dabei einen Zuschuss zu ihrer Feier gewinnen.

Höhepunkt: Großer Erntedankfestzug am 9. Oktober

Mit mannshohen Erntekronen aus Getreide, Kürbissen und Meerrettich feiern die Bauern aus der Region ihren Ertrag. Der Festzug mit üppig geschmückten Wagen, bunten Bänderbäumen sowie rund 3.000 Teilnehmenden, viele in Tracht, zählt zum Höhepunkt der Michaelis-Kirchweih. Der traditionelle Erntedankfestzug zieht am 9. Oktober, also dem zweiten Festsonntag, durch die gesamte Innenstadt. 100.000 Zuschauer werden erwartet. Start ist um 11 Uhr. Fast 90 Gruppen nehmen teil, darunter Vereine, Spielmannszüge, Kapellen und zahlreiche Prachtgespanne der Brauereien.

Der Fürther Erntedankfestzug gilt als einer der größten Brauchtumsumzüge in Bayern. Der Festzug trifft gegen Mittag am Fürther Rathaus ein. Das BR Fernsehen überträgt den Festzug von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr live. Im Anschluss ist die Aufzeichnung in der Mediathek abrufbar. Außerdem ist ein Eventstream auf BR24 geplant.