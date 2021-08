Trotz Regen: Rund 8.000 Besucher bei Erlanger Poetenfest

Nachdem das 41. Erlanger Poetenfest am Sonntagaben zu Ende gegangen ist, ziehen die Veranstalter nun Bilanz: Von vergangenem Donnerstag bis Sonntag haben rund 8.000 Besucherinnen und Besucher mehr als 140 Veranstaltungen des Literaturfestivals besucht.

Erlanger kamen trotz Herbstwetter zum Poetenfest

Bei dieser zweiten coronabedingten Sonderausgabe des Poetenfestes hätten sowohl die Gäste als auch die Autorinnen und Autoren bei den Lesungen, die weitestgehend im Freien stattfanden, dem herbstlichen Wetter getrotzt. Selbst wegen des Dauerregens am Sonntagnachmittag seien keine Veranstaltungen abgebrochen oder abgesagt worden. Lediglich einige wenige wurden nach innen verlegt. Rund 100 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Publizistinnen und Publizisten, Künstlerinnen und Künstler waren für das Poetenfest nach Erlangen kommen.

Literaturpreis für Poesie als Übersetzung verliehen

Zum Auftakt des 41. Erlanger Poetenfest wurde der Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung an Orsolya Kalász und Monika Rinck verliehen. Zum 17. Mal fand die Erlanger Übersetzerwerkstatt statt, der Bayerische Rundfunk sendete die "Bayern 2-Nacht der Poesie" und das Büchermagazin "Diwan" live aus Erlangen.

Vorträge zu aktuellen Themen wie Afghanistan und Armut

Allerdings ging es nicht nur um die Vorstellung aktueller Werke, es wurde auch über aktuelle Themen diskutiert: unter anderem ging es um die Ereignisse in Afghanistan. Der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge thematisierte die Klassengesellschaft. Außerdem ging es bei einer Diskussion um die Frage, ob sich Demokratie und Debattenkultur in der Krise befinden.

Poetenfest 2022 in "üblicher Form" geplant

Das 41. Erlanger Poetenfest habe ein weiteres Mal beweisen können, dass seine Qualität nicht nur in der unvergleichlichen Atmosphäre der langen Lesenachmittage im idyllischen Schlossgarten liegt, sondern dass die Texte, die Gäste und die Themen stark und wichtig genug sind, auch in anderen Formaten die Menschen zu interessieren und zu begeistern, so das Kulturamt der Stadt Erlangen. Dennoch setzt es darauf, im nächsten Jahr wieder zu seinen üblichen Formaten zurückkehren zu können. Das 42. Erlanger Poetenfest ist vom 25. bis 28. August 2022 geplant.