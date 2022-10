Trotz Regen: Gute Auftaktbilanz der Fürther Kirchweih

Die Schausteller haben eine gute Bilanz des verlängerten Auftaktwochenendes der Fürther Kirchweih gezogen. Der Anstich am Samstag sei zwar verregnet gewesen, sagte Helmut Dölle, Vorsitzender des Fürther Schaustellerverbands, dem Bayerischen Rundfunk. Doch der Feiertag am Montag sei ein "gigantischer Tag" gewesen.

Gute Stimmung und lange Schlangen

Selten habe er so viele Menschen auf der Kirchweih gesehen. An den Fahrgeschäften und den Imbiss-Ständen in der Innenstadt hatten sich seinen Angaben zufolge lange Schlangen gebildet. Doch die Stimmung sei hervorragend gewesen, so Dölle. Man merke, dass die Menschen nach den zwei coronabedingten Ausfällen "richtig hungrig" auf Kirchweihen und Feste seien.

Dieses Jahr vier Tage länger

Die Traditionskirchweih ist in diesem Jahr um vier Tage verlängert. Sie endet am 16. Oktober. Höhepunkte der kommenden Tage sind der Erntedank-Umzug am kommenden Sonntag (09.10.2022) und der Familientag mit verbilligten Preisen am 11. Oktober.

Außerdem können die Besucher ab Donnerstag (06.10.2022) die Kirchweih im Kleinformat bestaunen. Modellbauer haben Fahrgeschäfte im Maßstab 1:14,5 bis 1:160 nachgebaut. Diese sind voll funktionsfähig und blinken mit Hunderten LEDs. Die Ausstellung ist in einem Zelt auf dem Festgelände in der Innenstadt zu sehen.