Trotz Regen: Franken kämpft ums Grundwasser

Der menschengemachte Klimawandel sorgt dafür, dass der Grundwasserspiegel vielerorts immer wieder bedenkliche Tiefstwerte erreicht. Auch wenn regelmäßige Niederschläge in den vergangenen Wochen für gut gefüllte Wasserspeicher gesorgt haben, plädieren Fachleute dafür, sich für die Zukunft zu wappnen.

Grundwasserspeicher nach Regenfällen gut gefüllt

Um den Grundwasserspiegel ist es im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim im Moment noch gut bestellt, was vor allem daran liegt, dass es in den vergangenen Wochen in regelmäßigen Abständen moderat geregnet hat, erklärt Thomas Keller, Leiter des Wasserwirtschaftsamts Ansbach. "Das ist eine schöne Ausgangslage für das kommende Frühjahr. Wir sind auf einem mittleren Grundwasserniveau, deutlich besser als zum Ende des letzten Jahres, wo wir ein sehr starkes Trockenereignis hatten."

Wasser sinnvoll nutzen

Dennoch wisse man nicht, wie sich das Niederschlagsniveau in kommenden Monaten entwickle. In Zeiten des Klimawandels gehe es darum, sich so gut wie möglich auf Trockenperioden einzustellen und das Wasser, das man hat, möglichst sinnvoll zu nutzen.

Als Vorbereitung auf einen möglicherweise heißen und trockenen Sommer werden beispielsweise an einem Rapsfeld in der Nähe von Uffenheim aus alten landwirtschaftlichen Entwässerungsgräben sogenannte Rückhaltegräben. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach etwa hat das Pilotprojekt gemeinsam mit Landwirten aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim entwickelt, um wertvolles Regenwasser aufzustauen, das sonst einfach abfließen würde.

Regenwasser stauen: Entwässerungsgräben umfunktioniert

Das Wasser soll zum Teil noch vor Ort im Erdreich versickern. Und der Plan scheint aufzugehen, sagt Thomas Keller, der laut eigener Aussage etwas überrascht war, wie gut das funktioniert: "Die ersten Auswertungen, die wir bisher angestellt haben, lassen uns wirklich sehr sehr optimistisch sein. Da ist Musik drin - und jetzt geht’s darum, mit einem Folgeprojekt diese Musik zum Klingen zu bringen.“

Wie viel Potenzial tatsächlich in dem Stau-Projekt steckt, wollen die Verantwortlichen vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach in den kommenden Wochen und Monaten beobachten. Mit speziellen Sonden wird die Bodenfeuchte gemessen. Daraus ergibt sich, wie gut das angestaute Wasser in die Erde abfließen kann.

Wasser-Sparprojekte wichtig im Klimawandel

Für die Zukunft sind noch weitere Wasser-Sparprojekte geplant. Weitere Themen rund ums Thema Wasser sollen in diversen Workshops erarbeitet werden, an denen unter anderem Vertreter der Landwirtschaft, aber auch der Politik teilnehmen sollen. Damit will der Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim Vorbild sein für viele andere Regionen, die auch mit Wassermangel zu kämpfen haben. Das große Ziel ist es, der erste klimaresiliente Landkreis in Bayern zu werden.

Unterfranken kämpft mit Trockenheit

An derartigen Wasserspar-Methoden haben sie in Unterfranken sicherlich auch großes Interesse. Denn auch dort ist Regen in der Regel eher Mangelware. Laut dem Klimaforscher Heiko Paeth von der Universität Würzburg fehlt in der Region seit 2015 der durchschnittliche Niederschlag eines gesamten Jahres: "Wir haben schon eine Wasserkrise und sind uns dessen noch nicht bewusst", lautet sein vernichtendes Urteil.