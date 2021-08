Trotz Regen: Bartgeier Bavaria und Wally im Aufwind

Die beiden im Nationalpark Berchtesgaden ausgewilderten Bartgeierweibchen Wally und Bavaria nutzen inzwischen die Aufwinde so gut, dass sich ihre Flugübungen bis hinauf in die Gipfelregionen ziehen. Nach Informationen von Toni Wegschneider, Projektleiter des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), haben die beiden Jungvögel die starken Regenfälle der vergangenen Wochen gut überstanden – und das, obwohl Bavaria auch bei Starkregen immer wieder längere Zeit in einer Felsspalte mit hoher Steinschlaggefahr saß. Es ist erstaunlich, wie gut Bartgeier mit nassen Federn fliegen können, so Wegscheider.

Streit mit den benachbarten Steinadlern

Wie der LBV mitteilte, mussten die Weibchen in den ersten Wochen ihrer Erkundungsflüge bereits Konflikte mit den benachbarten Steinadlern austragen. Die Raufereien in der Luft fänden nun alle paar Tage statt, aber seien im Grunde völlig normal. Das Steinadlerpaar ist Teil des Steinadlerprojekts des Nationalparks und hat sein Revier zwischen Reiteralpe und Hochkalter. Nach der Ausrottung des Bartgeiers seit mehr als 100 Jahren müssten sich die entfremdeten Arten wieder neu aneinander gewöhnen.

Einzelgängerische Tiere im Zweier-Team

Außergewöhnlich sei allerdings die enge Bindung der beiden Bartgeier. Der erfahrene Bartgeier-Experte Michael Knolleisen aus Österreich berät seine Kollegen im Nationalpark Berchtesgaden bei der Auswilderung. Seiner Meinung nach entwickelten die einzelgängerischen Bartgeier nur sehr selten ein so gutes Verhältnis wie Wally und Bavaria. Seit den ersten Ausflügen suchten sie die Nähe der anderen, fliegen und fressen zusammen und schlafen nebeneinander.

Betreuungsteam legt Futter aus

Im noch recht frühen Entwicklungsstadium müssen die rund fünf Monate alten Jungvögel noch mit Futter versorgt werden. Das Betreuungsteam legt gezielt Futter in Felsrinnen und auf Schuttfeldern aus, wo auch unter natürlichen Bedingungen Kadaver liegen würden. Am 10. Juni hatten der LBV und der Nationalpark Berchtesgaden im Klausbachtal die ersten Bartgeier in Deutschland ausgewildert.

Kostenlose Bartgeier-Führungen

Interessierte haben noch bis Ende August die Möglichkeit, Wally und Bavaria bei ihren Übungsflügen über dem Klausbachtal zu beobachten. Solange ein Bartgeier regelmäßig vor Ort ist, bietet der LBV jeden Dienstag um 9.00 Uhr an der Nationalpark-Infostelle Hintersee kostenlose Bartgeier-Führungen an.