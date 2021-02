Trotz Rechnungshof-Kritik: Bau der Uni Nürnberg nicht gefährdet

Der Kanzler der künftigen Technischen Universität Nürnberg (TUN), Markus Zanner, sieht keinen Grund zur Beunruhigung. Der vom Freistaat mit dem Aufbau des Uni-Campus beauftragte Wissenschaftler beruft sich auf das bestehende Gründungsgesetz und die verabschiedete „haushalterische Rechnungslegung“ für die neue Hochschule.

Markus Zanner, Kanzler der TUN

Er setze daher die Planungsarbeiten fort, sagt Zanner. So gehe es derzeit um die Frage der Bauweise der Gebäude. Besonders im Fokus stünde die Planung eines Gebäudes, in dem die ersten Lehrstühle und der Studentenservice eingerichtet werden sollen.

Rechnungshof: „Möglicherweise Verstoß gegen Verfassung“

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit des weit über Wert angekauften Areals geäußert und hält es für möglich, dass der Kauf einen Verstoß gegen die Bayerische Verfassung darstellt. Daher hat der ORH empfohlen, den Ankauf erneut auf die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben zu prüfen. Universitätskanzler Zanner erklärte dazu: „Ich sehe das Projekt nicht akut bedroht.“

Nürnbergs Baureferent hält Grundstücksauswahl für alternativlos

Der Nürnberger Baureferent Daniel Ulrich verteidigte auf Anfrage von BR24 die Entscheidung der Staatsregierung für die Bahnbrache im Stadtsüden. Auch er hält die Auswahl für praktisch alternativlos. „Rein fachlich ist der Standort die beste Wahl in Nürnberg – und wohl auch die einzig mögliche“, teilt Ulrich mit. In keiner anderen Ecke der Stadt würde man über 30 Hektar bebaubares Land mit Expansionsperspektive finden.

Daniel Ulrich, Baureferent der Stadt Nürnberg

Der Landtagsabgeordnete und Baupolitiker Sebastian Körber (FDP) verweist darauf, dass zunächst etliche alte Gebäude von der Bahnbrache entfernt werden müssen.

Körber, der zuletzt die hohe Miete des Nürnberger Zukunftsmuseums kritisiert hat, hält außerdem die Frage der Altlasten für spannend – und wer letztlich für die Entsorgungsarbeiten aufkommen wird.

Fronten zwischen Rechnungshof und Regierung verhärtet

Derweil bleiben die Fronten in der Auseinandersetzung über das 90 Millionen Euro schwere Kaufgeschäft verhärtet. Das bayerische Finanz- und das Bauministerium wiesen die Kritik am Dienstag (2.2.2021) in allen Punkten zurück. Der Rechnungshof kündigte an, seinen Prüfbericht im zweiten Quartal dieses Jahres vorlegen zu wollen.

Finanzministerium berichtet von „Vorfinanzierung aus Grundstockmitteln“

Das Finanzministerium hatte am Dienstag (02.02.2021) eingeräumt, dass bei mehreren der insgesamt vier vom ORH monierten Grundstücksankäufe Teile des jeweiligen Kaufpreises aus den staatlichen Grundstockmitteln vorfinanziert worden seien. Doch sei das Geld plangemäß wieder an den Grundstock erstattet worden. Der Wertbestand des Grundstockvermögens sei „in keiner Form geschmälert“ worden, beteuerte das Finanzministerium.

Rechnungshof möchte juristische Klärung

Der Rechnungshof hält dagegen an seiner Auffassung fest, dass es eine juristische Klärung braucht. Schließlich dürfe das Grundstockvermögen nur verringert werden, wenn zuvor der Landtag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Eine bloße Kenntnisnahme durch den parlamentarischen Haushaltsausschuss reiche aber möglicherweise nicht aus, argumentiert ein Sprecher des ORH.

Ernst Berchtold, Pressesprecher des ORH

ORH-Sprecher Ernst Berchtold erläuterte auf BR24-Anfrage: Diese Auffassung greife nur, wenn die gewählte Finanzierungsart tatsächlich ein Verstoß gegen die Verfassung ist. Zu dieser Frage fehlten bislang aber gerichtlichen Entscheidungen.