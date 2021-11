Trotz Protest: 150 Neonazis ziehen ungestört durch Wunsiedel

Wunsiedel im Fichtelgebirge wird seit Jahrzehnten von Neonazis aus ganz Deutschland heimgesucht. Auf dem Friedhof der Stadt wurde Rudolf Heß, Stellvertreter Adolf Hitlers, nach seinem Tod beerdigt. 2011 wurde die Grabstätte aufgelöst, doch der Ruf des zum Friedensstifter verklärten Reichsministers hallt nach. Immer wieder kommen Rechtsextreme, um dem Kriegsverbrecher zu huldigen.

150 Neonazis in Wunsiedel – Rückschlag für die Szene

Vor allem die neonazistische Kleinpartei "Der dritte Weg" mobilisiert jährlich nach Wunsiedel am Wochenende zum Volkstrauertag. Dort führen die Anhängerinnen und Anhänger der Partei das sogenannte "Heldengedenken" durch. Ein Begriff aus dem historischen Nationalsozialismus, der ein Bekenntnis zum NS-Staat impliziert. In diesem Jahr allerdings konnten die Neonazi-Kader der Partei am Samstagabend laut Polizei lediglich 150 Menschen ins Fichtelgebirge mobilisieren und blieben so deutlich hinter den Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahren zurück. Diese lagen teils bei mehr als 250 Anhängern. Mitte der 2000er Jahre pilgerten noch mehrere tausend Neonazis nach Wunsiedel. Mit der gestrigen Demonstration zeigte sich daher, dass die Partei in Bayern nicht mehr über das Mobilisierungspotential verfügt, dass sie noch vor ein paar Jahren hatte.

Neonazikader und verurteilte Rechtsterroristen vor Ort

Angeführt wurde der Fackelmarsch vom neuen Parteivorsitzenden Matthias Fischer, der bis zu seinem Wegzug 2014 vor allem im Freistaat als Führungskader der rechten Szene fungierte und auf einer Kontaktliste des NSU-Kerntrios stand. Vor Ort war auch der als Rechtsterrorist verurteilte Karl-Heinz Statzberger. Er hatte zusammen mit anderen Neonazis Anfang der 2000er Jahre einen Bombenanschlag auf die Grundsteinlegungsfeier des jüdischen Gemeindezentrums in München geplant. Auch Nicole Schneiders, Verteidigerin eines Angeklagten im NSU-Prozess sowie Anwältin der Neonazi-Aktivistin Susanne G. aus dem Nürnberger Land, war in Wunsiedel zugegen. Letztere hat laut Generalbundesanwalt einen rechten Terroranschlag geplant. Sie wurde erst kürzlich zu sechs Jahren Haft verurteilt und legte Revision ein.

Neonazis ziehen ungestört durchs Wohngebiet

Wie seit Jahren üblich konnten die Rechtsextremen mit Fackeln ohne hör- und sichtbaren Gegenprotest durch ein Wohngebiet marschieren. Auf der Aufmarschstrecke jedoch mussten die Rechtsextremen über durchgestrichene Hakenkreuze oder Sprühereien mit Erinnerungen an die Widerstandskämpferin Sophie Scholl laufen. Vereinzelt pfiffen die Anwohner oder spielten aus Protest lautstark Anti-Nazi-Lieder über eine Anlage ab. Die meisten jedoch hatten sich in ihre Wohnungen verkrochen, nur wenige Bürger waren an Fenstern und Türen zu sehen. "Ignorieren ist vielleicht der beste Weg", sagte eine Frau entschuldigend, die das Treiben auf der Straße von ihrem Gartenzaun aus beäugte.

Vielfältiger Protest in Wunsiedel

Doch das Bündnis "Wunsiedel ist bunt", das antifaschistische Bündnis "Nicht lange Fackeln", Kirchen und das örtliche Luisenburg-Gymnasium hatten zu Protestveranstaltungen, Lesungen, Konzerten und Andachten ins Zentrum aufgerufen. Der zivilgesellschaftliche Protest jedoch wurde in der Innenstadt abgehalten. "Wir wollen für den Frieden auf die Straße gehen", sagte Christine Lauterbach von "Wunsiedel ist bunt". "Wir haben ein Problem, und wir treten ihm entgegen: Wir dulden kein nationalsozialistisches Gedankengut in unserer Stadt", sagte Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU).

Nach Polizeiangaben nahmen rund 250 Personen an den verschiedenen Versammlungen von "Wunsiedel ist bunt" teil. Das antifaschistische Bündnis "Nicht lange Fackeln" versuchte laut eigenen Angaben mit 400 Personen den Aufmarsch der Neonazis zu stören, kam aber nicht in die Nähe des Neonazi-Aufzugs. Videos des Bündnisses zeigen Rangeleien mit Einsatzkräften. Die Polizei gab zur Demonstration des Bündnisses keine eigenen Teilnehmerzahlen bekannt.

Unterstützung für Gegenprotest vom Zentralrat der Juden

Unterstützung erhielten die Gegendemonstranten in Wunsiedel von Josef Schuster, dem Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Er äußerte sich: "Mit ihrem Aufmarsch zeigen die Neonazis ihre Verachtung für unsere Geschichte und die Opfer der Schoa. Umso wichtiger sind die Gegenkundgebungen". Demnach freue sich Schuster über "jede couragierte Person, die sich den Rechtsextremen entgegenstellt."