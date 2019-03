Trotz Playoff-Aus der Straubing Tigers: Trainergespann bleibt

Am Samstagabend haben Verein und Fans der Straubing Tigers den Saisonabschluss gefeiert. Den größten Applaus bekam Cheftrainer Tom Pokel. Er gab bekannt, die Tigers auch in der neuen Saison zu trainieren.

Endstation: Platz acht

Auch Co-Trainer Rob Leask will in der Saison 2019/2020 weitermachen. Der Eishockeyverein hält an dem Trainergespann fest, obwohl es ein frühes Aus in den Pre-Playoffs gegeben hatte. Früher als erhofft und trotzdem lobten Sponsoren und Gesellschafter die Leistung des Teams. Straubing beendete die Saison auf dem achten Platz der DEL-Tabelle.

"Gemeinsam in die neue Saison"

Der 51-jährige Tom Pokel ist seit Oktober 2017 Trainer der Tigers. "Wir sehen uns nächste Saison wieder", sagte er auf der Abschlussfeier in Straubing, was die Fans zu tosendem Applaus veranlasste. Der ehemalige DEL-Verteidiger und Deutsche Meister Rob Leask geht bereits in sein fünftes Jahr als Co-Trainer der Tigers. Er sagte am Samstagabend: "Wenn, dann machen wir es gemeinsam". Als "Spieler der Saison" wurde - wie schon im letzten Jahr - Stefan Loibl ausgezeichnet.

Jetzt ist erstmal eine lange Pause für die Spieler. Die neue Eishockeysaison beginnt im September 2019.