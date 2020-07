Trotz Petition: Schlamm-Verklappung im Chiemsee wird geprüft

Tausende Kubikmeter will der Chiemsee Yacht Club aus dem Hafen ausbaggern und 400 Meter entfernt wieder im Chiemsee entsorgen. Im Anschluss sollen Segelboote mit Kiel sicher ausfahren können. Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase.

Ist der Schlamm zu giftig?

Insgesamt geht es um rund 10.000 Kubikmeter Schlamm, die umgelagert werden sollen. Ob der Schlamm nicht zu giftig ist, soll vorab die Untersuchung von 190 Sedimentproben zeigen.

"Hier wurden Verfahren gestrickt mit sehr hohen Hürden …. alle Bedenken werden erst noch von Fachleuten geprüft." Martin Wagle (CSU)

Der Umweltexperte der SPD-Fraktion Florian von Brunn findet, bevor so ein Verfahren mit Pilotcharakter für andere Hafenbecken an anderen bayerischen Seen auf den Weg gebracht wird, brauche es unbedingt vorab ein umfassendes Gutachten und nicht nur – wie jetzt geplant – eine wissenschaftliche Begleitung des schon angestrebten Verfahrens.

"Ich habe hier große Bedenken, es darf ja laut Wasserrahmenrichtlinie und Wasserhaushaltsgesetz zu keiner Verschlechterung der ökologischen Quailität des Gewässers kommen." Florian von Brunn (SPD)

"Rettet den Chiemsee" will Verklappung stoppen

Florian von Brunn ist besorgt, dass der Schlamm möglicherweise mit Rückständen durch Antifouling-Anstriche an den Booten kontaminiert ist. Nach dem Motto "Wehret den Anfängen" unterstützt auch die Grüne Umweltausschussvorsitzende Rosi Steinberger die Petition der Bürgeraktion "Rettet den Chiemsee". Sie stört, dass der Aushub des Schlamms ausgerechnet im See landen soll und nicht wie bisher, an Land entsorgt wird. Außerdem befürchtet sie, dass mit der Genehmigung ein Präzedenzfall geschaffen werden könnte. Die konservative Ausschussmehrheit will aber die Schlammverklappung im Chiemsee weiter prüfen.