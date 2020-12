Trotz Petition - Geflüchteter "Mo" aus Ghana muss ausreisen

Große Enttäuschung bei den Mitarbeitern des Nördlinger Tierschutzvereins: Ihrer Petition für eine Aufenthaltsduldung für ihren 22 Jahre alten Mitarbeiter Mohammad, kurz "Mo", aus Ghana wurde nicht stattgegeben. Nachdem das Passersatzverfahren schon eingeleitet wurde, besteht laut Ausschuss nur eine Möglichkeit: Der Betroffene muss freiwillig ausreisen, um dann im Rahmen des Visumverfahrens wieder einreisen zu können.

Hoffnung für den geflüchteten "Mo" - trotz abgewiesener Petition

Die Mitglieder des Ausschusses sagten aber zu, "Mo" und dem Verein zu helfen, dass er nach einer Ausreise in sein Heimatland über ein Visum wieder nach Deutschland kommen kann, um dort die Ausbildung als Tierpfleger im Nördlinger Tierheim zu machen. Man wolle von behördlicher Seite her alles so vorbereiten, dass er nicht allzu lange in Ghana bleiben müsse, um mit einem Visum wieder zurückkehren zu können. Dafür stimmte der Ausschuss mit einer Gegenstimme aus der AfD.

Für das Tierheim in Nördlingen ist "Mo" aus Ghana sehr wichtig

"Mo" hilft seit fast drei Jahren unentgeltlich auf der Katzenstation im Tierheim in Nördlingen. Er sei inzwischen unabdingbar, ein sehr wichtiger Mitarbeiter, der eigenständig arbeite und sich liebevoll und kompetent um die Katzen kümmere, so Tierheimleiterin Manu Kaußen. Deshalb möchte das Heim "Mo" einen Ausbildungsplatz anbieten.

Ausweisung nach Ghana mit ungewissen Folgen

"Mo" leidet laut Sozialarbeiterin Gabriele Wawrok an einer Depression und einem Flüchtlingstrauma. Er hat in Ghana laut Wawrok keine Familie mehr und ist deshalb auf sich alleine gestellt. Vor dieser ungewissen Zukunft wollten ihn die Tierheimmitarbeiter bewahren und haben deshalb die Petition in den Landtag eingereicht. Außerdem haben fast 7.000 Menschen eine Online-Petition unterschrieben, die eine Ausbildungsduldung für "Mo" fordert.