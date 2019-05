Fast zwei Stunden dauert die Debatte: Für eine Änderung des Schulnamens stimmten 20 Stadträte, 31 Stadträte stimmten dagegen.

CSU will Nazi-Vergangenheit den Kindern erklären

Die CSU-Fraktion hatte geschlossen gefordert, den bisherigen Namen "Werner-Egk-Grundschule" beizubehalten, allerdings soll es eine sogenannte Kontextualisierung geben, das heißt, das Leben und Wirken des Namenspatrons während des Nazi-Regimes soll für Kinder und Eltern verständlich erörtert werden. Für diese Kontextualisierung stimmten 31 Stadträte, 25 stimmten dagegen.

"Das ist ein sehr guter Weg", so CSU-Stadtrat Andreas Jäckel, denn nur "ein Deckel drauf hat mit Erinnerungskultur nichts zu tun". Auch die Fraktionen "WSA - Wir sind Augsburg und Pro Augsburg sprachen sich für die Kontextualisierungslösung aus, "das verstehen auch Grundschulkinder schon", so Pro Augsburg-Fraktionssprecherin Claudia Eberle.

"Egk hat sich nie von den Nazis distanziert"

Grüne, SPD und Polit-WG dagegen unterstützten den Antrag auf Namensänderung "ohne wenn und aber", so SPD-Stadträtin Gabriele Thoma. Egk, der sich nie offiziell von seinem Wirken während des Nazi-Regimes distanziert habe, sei definitiv "kein Vorbild", meinte Stadträtin Verena von Mutius von den Grünen.

Auch die Linken, konstatierte Stadtrat Otto Hutter, lehnen die Namensgebung durch einen "Nazi-Profiteur" ab. Einen Profiteur und Opportunisten als Vorbild herzunehmen, sei ein Affront, so Volker Schafitel von den Freien Wählern, "wir tun damit Oberhausen und vor allem der Schule keinen Gefallen".

Freie Wähler fürchten weitere Debatten

Mit der Entscheidung, den Namen beizubehalten, würde die Diskussion "erst richtig losgehen", warnte Schafitel. Man müsse die Entscheidung der Schule akzeptieren, den Namen abzulegen, fordert Christian Pettinger von der ÖDP, und ihnen nicht noch die Bürde der Kontextualisierung, also der Einordnung, aufbürden.

OB Kurt Gribl bedankte sich bei der Kommission Erinnerungskultur, auch wenn der Stadtrat eine andere Entscheidung gefällt habe. Die Schule sei nun allerdings die Leidtragende, weil sie diesen "unbequemen Weg" jetzt gehen müsse, die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Namensgebung zu führen. Eines könne sich der Stadtrat nicht sagen lassen, nämlich dass er sich nicht ausgiebig mit dem Thema befasst habe, so Gribl.

Er nahm auch ausdrücklich noch einmal den Schulreferenten Hermann Köhler in Schutz. Schulleiterin Claudia Kirsch sagte dem BR, sie müsse die heutige Entscheidung jetzt erst mal "sacken lassen". Die Schule hatte sich bereits im Februar für eine Namensänderung ausgesprochen.

Egk hatte enge Kontakte zu den Nazis

Angestoßen hatte die Umbenennung ein Lehrer aus Nordrhein-Westfalen. Er hatte vor mehr als zwei Jahren angeregt, dass sich Schule und Behörden mit dem Schulnamen auseinander setzen müssten. Denn der verstorbene Komponist Werner Egk, der in Donauwörth zur Welt kam und im Augsburger Stadtteil Oberhausen aufwuchs, steht wegen seiner Rolle in der NS-Zeit in der Kritik. Egk unterhielt gute Kontakte zum NS-Regime, war Funktionär der Reichsmusikkammer und stand auf der "Gottbegnadetenliste" der Nazis.