Trotz Mutationen: Landkreis Tirschenreuth wird nicht abgeriegelt

Der Landrat von Tirschenreuth, Roland Grillmeier (CSU), hat im BR Fernsehen mitgeteilt, dass er trotz der hohen Infektionszahlen in seinem Landkreis und einer Mutantenquote von bereits 30 Prozent seinen Landkreis vorerst nicht abriegeln wolle.

Er werde nur in Abstimmung mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium und dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Maßnahmen ergreifen. Er sei schließlich kein Wissenschaftler, so Grillmeier: "Einschätzen müssen das andere, was momentan sinnvoll ist."

Landrat: Wir hinken der Entwicklung immer einige Wochen hinterher

Schon vor Wochen habe er sich eine Corona-Testpflicht oder Grenzkontrollen zu Tschechien gewünscht. Vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl an Corona-Mutationen unter den Infektionen in seinem Landkreis sagte er im Interview mit der Rundschau: "Wir hinken der Entwicklung immer einige Wochen hinterher. Wir hätten uns im Dezember eine schnellstmögliche Neuregelung gewünscht, nachdem das bayerische Verwaltungsgericht die Grenzkontrollen und die Testpflicht an der Grenze aufgehoben hatte." Man habe zwar weiterhin freiwillige Tests angeboten, aber das hätten bei weitem nicht alle tschechischen Grenzpendler genutzt, so Grillmeier.

Mutationen offenbar schon seit Wochen im Landkreis

Seit zwei Wochen bestehe wieder eine 48-stündige Testpflicht. Man könne an den Kontrollen der Grenzpendler beobachten, dass die Positivrate weniger als ein Prozent betrage. Das Problem sei, dass offenbar bereits in den Wochen zuvor Mutationen in die Betriebe und in die Bevölkerung geplant seien, so Grillmeier.

"Aber die Mutation macht an Landesgrenzen nicht Halt und auch an Landkreisgrenzen nicht Halt." Arbeitnehmer würden aus dem Landkreis raus- und reinpendeln. Er sehe nicht, dass man bei einer hohen Zahl von Nichtinfizierten den Landkreis abriegeln solle.

Landrat setzt auf Hygiene und AHAL-Regeln

Grillmeier betonte, dass in einigen Orten des Landkreises die Fallzahlen äußerst niedrig seien. Die 250 Fälle im Landkreis verteilten auf 26 Orte verteilen, das seien rein rechnerisch maximal zehn Fälle pro Ort: "Ich weiß nicht, ob hier Abriegelung Sinn macht." Er setze eher auf Hygiene- und Schutzmaßnahmen in den Betrieben und das Befolgen der Regeln durch die Bevölkerung. Dann werde man "die Sache auch in den Griff bekommen".