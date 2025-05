Trotz Mehrwertsteuersenkung: "Preise werden nicht sinken können"

Im Ausland nur Bruchteil an Kunden weitergegeben

Würde man die Steuersenkung eins zu eins auf die Preise umlegen, würde eine Pizza statt zwölf Euro nur noch 10,80 Euro kosten, ein Schnitzel mit Pommes und Salat für 18 Euro würde auf 16,20 Euro sinken.

In Frankreich, Schweden und Finnland gab es solche Senkungen der Mehrwertsteuer bereits. Das Resultat war laut Florian Neumeier vom ifo-Institut für Wirtschaftsforschung eindeutig: "Ein Großteil der Mehrwertsteuersenkung verblieb bei den Gastronomen und hat dort zu höheren Gewinnmargen geführt", sagt er im ARD-Verbrauchermagazin "Plusminus". In Frankreich seien nur ungefähr zehn Prozent der Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergegeben worden, in Schweden und Finnland rund 25 Prozent.

Gastroverband verweist auf steigende Kosten

Bayerns Gastrobranche kündigt im BR-Interview jetzt offen an: "Da werden die Preise in der Gastronomie nicht sinken können. Aber vielleicht steigen sie nicht weiter so stark an", so Thomas Geppert, Geschäftsführer des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA Bayern). Geppert verweist auf gestiegene Kosten für Material, Löhne und Energie.

Die Verbraucher zu entlasten, sei in Deutschland auch gar nicht das politische Hauptziel der Steuersenkung, so Geppert. Es gehe um die Zukunft der Gastronomie. Gerade im ländlichen Raum machten gerade traditionelle, familiengeführte Betriebe und Dorfwirtshäuser dicht: "Diese Strukturen verlieren wir dauerhaft."

Verbraucherorganisation fürchtet, dass große Ketten profitieren

Dass die Mehrwertsteuersenkung diesen Trend bremst, bezweifeln Verbraucherschützer: "Das kleine Gasthaus hat doch gar nichts davon, wenn der McDonalds 300 Meter weiter an der Autobahn im Prinzip die gleiche Entlastung erfährt", sagt Foodwatch-Geschäftsführer Chris Methmann. Kleine Wirtshäuser und Restaurants auf dem Land sollten besser gezielt mit Förderprogrammen unterstützt werden. Vom Sieben-Prozent-Plan würden vor allem die großen Ketten profitieren.

Der Gastroverband hatte sich besonders für die Steuersenkung eingesetzt – und hält dagegen: Laut DEHOGA-Geschäftsführer Geppert würden Fastfoodketten ihren Umsatz vor allem im To-Go-Geschäft machen. Dafür gelten schon jetzt sieben Prozent. Es sei nur fair, wenn auch die restliche Gastronomie nur noch den gesenkten Mehrwertsteuersatz ausweisen müsse.

Wegen gestiegener Preise: Deutsche gehen weniger Essen

Den Staat kostet die Mehrwertsteuersenkung laut ifo-Institut rund drei bis vier Milliarden Euro jährlich. "Es gibt sehr viele Branchen, die unter steigenden Kosten leiden. Sich da jetzt die Gastronomiebranche herauszugreifen, ist schwer zu rechtfertigen", sagt ifo-Forscher Neumeier.

Wie viel von der Steuersenkung am Ende bei den Kunden landet, bleibt abzuwarten – die Preisspirale zuletzt hatte jedenfalls Folgen: Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK (externer Link) aus dem vergangenen Jahr ergab, dass 52 Prozent der Deutschen wegen der gestiegenen Preise inzwischen seltener ins Wirtshaus gehen. 31 Prozent gaben an, weniger als einmal im Monat auswärts zu essen – und 16 Prozent sagten sogar "nie" oder "so gut wie nie".