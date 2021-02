Trotz Lockdown: Restauranteröffnungen in Nürnberg

Während viele Einzelhändler im zweiten Lockdown ums Überleben kämpfen, gibt es Menschen, die genau jetzt neue Restaurants eröffnen. Direkt am Großmarkt in Nürnberg liegt das Restaurant "New Sea". Vor der Tür stehen Obst- und Gemüsekisten, drinnen gibt es eine große Theke mit frischem Fisch. Es gibt zum Beispiel Dorade, Schwertfisch oder Muscheln, das meiste davon aus dem Mittelmeer in Italien. Angelo Azzarelli hat das Restaurant zusammen mit seiner Frau Samantha im vergangenen Dezember eröffnet, also mitten im zweiten Lockdown. Ihr Konzept: die Kunden können den Fisch entweder mitnehmen und zu Hause zubereiten oder ihn sich direkt hier braten und frittieren lassen. Samantha Azzarelli bietet auch "Fritto Misto" an, also verschiedene frittierte Fischsorten. Das komme bei den Gästen sehr gut an, erzählt sie im Gespräch mit BR24.

Froh über kleinen Umsatz

Normalerweise beliefert Angelo Azzarelli Hotels und Restaurants mit Fisch sowie Obst und Gemüse aus Sizilien. Dieses Geschäft ist nun zum großen Teil weggebrochen. Die Idee, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, hatten er und seine Frau schon länger. Trotz Lockdown ließ sich das Ehepaar nicht entmutigen und hat den Schritt gewagt, die Idee in die Tat umzusetzen. Nun sind sie froh, dass sie mit ihrem Fischgeschäft, das derzeit nur Essen zum Mitnehmen anbietet, ein bisschen Umsatz machen können.

Auch einige Gäste, die ihren Fisch an diesem Tag abholen, finden es mutig, dass die Azzarellis ihren Laden eröffnet haben. Es sei wichtig ein Zeichen in diesen Zeiten zu setzen, findet Kim-Lucie Laupichler. Der Laden sei schön und es gebe eine gute Auswahl an Fisch, sagt auch Kundin Nadine Weber, die bald wieder vorbeikommen möchte.

Neues Restaurant: Regional und Saisonal

Auch am Hauptmarkt wollen Daniel Meyer, Claudius zur Linden und Philipp Selzle schon bald ihr Restaurant "Kaspar Schmauser" eröffnen. Im Angebot gibt es dann frische Suppen, Eintöpfe, Bowls und Salate. Das alles soll nicht nur vegetarisch oder vegan, sondern auch regional und saisonal sein. Man habe bereits einen Vertrag mit einem Gemüse- und Obsthändler aus der Region abgeschlossen, erzählt Daniel Meyer. Außerdem wollen die Drei darauf achten, dass es zum Beispiel im Winter keine Erdbeeren gibt, sondern höchstens im Sommer – also alles saisonal angeboten wird.

Unternehmensgründung benötigt Mut

Damit die Kunden ganz nach ihrem Geschmack auswählen können, soll es bald möglich sein, per App oder Website sowie auf Bildschirmen im Restaurant die Bestellung individuell zu gestalten. Gäste sollen sich aussuchen können was sie zum Beispiel in ihrem Salat oder ihrer Suppe haben wollen oder nicht. Das Ganze fassen die Drei auch unter dem Begriff "Smart Food" zusammen. Angst zu scheitern haben Daniel, Claudius und Philipp nicht. Sie glauben dass ihr Konzept gut ankommt. Außerdem sei man nicht für ein, zwei Jahre hierher gekommen, sondern für länger, erzählt Claudius zur Linden. Die Bestellungen sollen dann auch mit dem hauseigenen Lieferservice direkt an die Kunden geliefert werden.

Es wird wohl noch einige Wochen dauern, bis die Gastronomen ihre Gäste auch vor Ort begrüßen können. Eines scheint aber klar zu sein: Wer in diesen Zeiten ein neues Restaurant eröffnet, braucht nicht nur gute Ideen sondern auch viel Mut.