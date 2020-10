Trotz Lockdown: Landkreis Rottal-Inn hat höchste 7-Tage-Inzidenz

Der niederbayerische Landkreis Rottal-Inn hat heute mit einem Inzidenzwert von knapp 300 (RKI-Inzidenzwert 299,6, Stand: 30.10., 00:00 Uhr) die höchste 7-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland.

Der Grund für den hohen Wert sei eine große Reihentestung, die am Dienstag in der Stadt Eggenfelden stattgefunden habe, so Mathias Kempf, Pressesprecher des Landratsamtes Rottal-Inn, auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks.

Mehrere Fälle in Senioreneinrichtung

Bei dieser Reihentestung seien zum Beispiel 20 Positiv-Fälle aus einer Eggenfeldener Senioreneinrichtung festgestellt worden. In dem Seniorenheim haben sich 15 Bewohner und fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem wurden bei der Reihentestung am Dienstag mehrere Schulklassen getestet.