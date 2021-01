Trotz Lockdown: Erneut Andrang in Ausflugsgebieten

Wandern, Rodeln oder Skifahren: Trotz Ausgangsbeschränkung zieht es viele Menschen in die Naherholungsgebiete. An einigen Orten kam es am ersten Wochenende des neuen Jahres erneut zu Überfüllungen. Der Ansturm sei enorm, sagte der Bürgermeister von Schliersee, Franz Schnitzenbaumer (CSU). Hunderte Schlittenfahrer tummelten sich selbst auf kleinen Hügeln. Auf Skipisten waren Tourengehern unterwegs. Im Großraum München lebten drei Millionen Menschen, die alle nicht in den Urlaub fahren dürften. Das sei nun in Bayern zu spüren, so Schnitzenbaumer.

Miesbach: Schild gegen Münchner

Einige Kilometer weiter nördlich im ebenfalls verkehrsgeplagten Miesbach wird es manchen Einheimischen offenbar zu viel. Am Ortseingang stellten Unbekannte ein selbst gebasteltes Schild auf. Neben einem Münchner Kennzeichen lautet die eindeutige Botschaft: "Wir wollen Euch nicht". Die Miesbacher Polizei hat das Schild abmontiert. Wer es aufgestellt hat, ist unklar - die Polizei ermittelt. Das Schild sorgte für heftige Diskussionen in sozialen Medien.