Trotz Kritik: Bayreuth will bis 2040 Klimaneutralität erreichen

Nicht nur der Freistaat, auch die Stadt Bayreuth will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am gestrigen Donnerstag getroffen. Demnach soll Klimaneutralität künftig bei allen städtischen Beschlüssen bedacht werden und zum übergreifenden Thema für alle Bereiche werden. Im Mittelpunkt steht die Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen.

Bayreuths Oberbürgermeister: "Klimaschutz geht uns alle an"

Vor diesem Hintergrund hat der Stadtrat im städtischen Amt für Umwelt- und Klimaschutz die Schaffung von zwei neuen Stellen beschlossen. Die neuen Mitarbeiter sollen zum Beispiel Fördergelder und Hilfsfonds für Bayreuth erschließen. Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) bezeichnete nachhaltigen Klimaschutz als finanzielle Mammutaufgabe für die Stadt. Er nimmt aber auch die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht: "Klimaschutz geht uns alle an und ein jeder von uns kann und muss seinen Beitrag leisten", so Ebersberger wörtlich.

Fridays for Future kritisieren Beschlüsse

Den Klimaschützern von Fridays for Future Bayreuth geht der Grundsatzbeschluss des Stadtrates nicht weit genug. Klimaneutralität im Jahr 2040 sei viel zu spät, heißt es in einer Mitteilung. Die Aktivisten bemängeln vor allem das Fehlen eines konkreten Planes für die Reduktion des Ausstoßes von Kohlendioxid. Nach wie vor fordern sie die Ausrufung des Klimanotstands, um, so wörtlich, "die Dringlichkeit dieser existenziellen Krise anzuerkennen." Seit mehreren Wochen bewohnen Mitglieder von Fridays for Future Bayreuth ein Baumhaus gegenüber dem Rathaus, um auf ihre Forderungen zum Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Klimaneutralität? Was heißt das?

In der Wissenschaft versteht man unter Klimaneutralität, dass nicht nur die Treibhausgase in ein Gleichgewicht kommen müssten, sondern auch alle anderen Effekte von menschlichem Handeln auf das Klima beachtet werden müssen. Also etwa die kühlende Wirkung von Aerosolen in Abgasen (zum Beispiel Schwefeldioxid) oder auch die wärmende von Kondensstreifen. Vor allem in der Werbung aber heißt es, dass Produkte oder Dienstleistungen von Unternehmen klimaneutral seien. Das erklären die Unternehmen damit, dass sie zwar weiter Treibhausgase ausstoßen, durch Zahlungen aber dazu beitragen, dass anderswo auf der Welt Treibhausgase reduziert werden. Das aber sei "kein Konzept für die Zukunft, denn wenn alle schnell und viel reduzieren müssen, hilft das nicht weiter", bilanziert eine Tagesschau-Analyse.