Trotz Krisenjahr: N-Ergie Nürnberg senkt Gas- und Strompreise

Der fränkische Versorger N-Ergie wird ab 1. Juni 2023 die Preise für Strom und Erdgas senken. Das ist die gute Nachricht bei der Jahrespressekonferenz des Unternehmens am Donnerstag. Je nach Verbrauch werden die Preise um rund 15 Prozent sinken, sagt Vorstandssprecher Maik Render. Für die Mehrheit der Haushalte liege das Niveau damit dann sogar unter der jeweiligen Preisbremse. Grund dafür ist nach seinen Worten, dass die N-Ergie im Herbst des vergangenen Jahres vorausschauend und vergleichsweise günstig eingekauft habe.

Reicher Geldsegen für die Stadt

Trotz der Krise, die gerade für Energieversorger eine enorme Herausforderung darstellte, habe der Konzern das Geschäftsjahr 2022 positiv abgeschlossen, meint Render. Die N-Ergie erwirtschaftete demnach ein Ergebnis von fast 186 Millionen Euro. Das sind fast 18 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Davon profitieren nun vor allem die kommunalen Anteilseigner. Die städtischen Werke Nürnberg bekommen fast 80 Millionen Euro, die Thüga Aktiengesellschaft erhält fast 31 Millionen Euro. Die Stadt Nürnberg verwendet die Einnahmen dafür, um einen Teil des Defizits im öffentlichen Nahverkehr auszugleichen.

Milliardeninvestition in den Netzausbau

Mit dem Rest der Einnahmen finanziert die N-Ergie ihre Investitionen. Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen rund eine Milliarde Euro für den Ausbau seines Stromnetzes ausgeben. "Denn die in unserem Gebiet regenerativ erzeugte Energie muss ja auch bei den Kunden ankommen", erklärt Render. Außerdem will die N-Ergie weiterhin eigene Solarparks und Windkraftanlagen errichten. Die Leistung soll in den kommenden sieben Jahren jeweils in etwa vervierfacht werden.

Hoffen auf Wärme aus der Tiefe

In der Stadt Nürnberg soll das Fernwärmenetz bis zum Jahr 2035 CO2-neutral werden. Das soll durch den Einsatz von Wasserstoff, der Verbrennung von Altholz und durch die Nutzung von Geothermie erreicht werden. "Wir wollen in der Tiefe von zweieinhalb bis drei Kilometern nach nutzbaren Schichten für Erdwärme suchen", sagt Render. Alle größeren Neubaugebiete in Nürnberg sollen zudem in den kommenden Jahren an die Fernwärme angeschlossen werden.