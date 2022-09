Trotz Krise und Austritten: Run auf kirchliche Schulen hält an

18 Erstklasskinder, kaum größer als ihre Schultüten, stürmen in ihr Klassenzimmer im Mindelheimer Maristenkolleg. Mit dabei: Der Augsburger Bischof Bertram Meier. Er lässt es sich nicht nehmen, eigens anzureisen, um die neuen Räume zu segnen.

Bischof Meier: "Kirche längst nicht abgeschrieben"

"Toll, dass so viele Eltern ihre Kinder uns anvertrauen", sagt Meier. Für ihn ist die Schuleröffnung in Mindelheim ein "sehr, sehr gutes Zeichen" - dafür nämlich, dass Kirche "längst nicht abgeschrieben" sei. "Wir haben gerade Gegenwind von innen, sehr, sehr viel Kritik, aber auch von außen durch die verschiedenen Skandale. Auch die Glaubwürdigkeit ist gesunken."

Die neue St.-Josef-Grundschule folgt einem reformpädagogischen Konzept und orientiert sich dabei an Maria Montessori. Zwischen katholischen, evangelischen oder auch muslimischen Kindern wird, so der eigene Anspruch, nicht unterschieden, erklärt Rektorin Renate Sander: "Wir haben explizit keinen eigenen Religionsunterricht, wo man dann separieren könnte zwischen evangelisch oder Ethik oder katholisch." Das Stichwort laute "vernetzter Unterricht": Heimat- und Sachunterricht gemeinsam mit dem katholischen Religionsunterricht, sozusagen vermischt.

Das bedeute allerdings nicht, dass die katholischen Heiligen oder die Feiertage im Kirchenjahr nicht ausführlich durchgenommen werden, ganz im Gegenteil: All das ist Thema.

"Werte, die sich lohnen - ob religiös oder nicht"

Trotz dieser christlichen Prägung schicken auch Eltern ihre Kinder auf die Schule, die sonst mit Kirche nicht so viel anfangen können. Zum Beispiel Nicole Yesil: "Wir sind nicht besonders religiös, aber wir sind da sehr offen, und es gibt ja trotzdem, was vielleicht mal war oder ist, noch sehr gute Werte, die auf religiöser Basis vermittelt und gelehrt werden."

Sie meint etwa das menschliche Miteinander und Nächstenliebe. "Das sind ja alles sehr schöne und tolle Werte, die sich auch in der heutigen Zeit, finde ich, ob man jetzt religiös ist oder nicht, noch lohnen, vermittelt zu werden."

Deshalb sind kirchliche Schulen offenbar auch bei kirchenferneren Eltern beliebt. Die Schülerzahlen zeigen es: Sie sind stabil, in Bistümern und Erzbistümern wie Augsburg und Bamberg sogar steigend. Auch bei der Evangelischen Landeskirche nahmen sie zuletzt zu.

Problem: Angehende Lehrer ziehen Verbeamtung vor

Konfessionelle Schulen haben aber ein ganz anderes Problem, so dass das katholische Schulwerk in Augsburg nicht ausschließt, sogar Schulen wieder schließen zu müssen. "Gegenwärtig kämpfen die kirchlichen Schulen mit dem Personalmangel, der sicher beim Staat auch vorhanden ist, aber bei uns früher und stärker durchschlägt, weil wir eben nur sehr, sehr begrenzt verbeamten können", sagt der Direktor des Katholischen Schulwerks in Bayern, Peter Nothaft. Junge Lehrkräfte würden eine Verbeamtung vorziehen, eine Planstelle beim Freistaat Bayern. "Das ist wirklich bedrohlich und führt auch jetzt schon zu Beginn des Schuljahres zu, ja ganz schwierigen Situationen."

Nothaft will deshalb, dass der Freistaat wieder mehr Lehrer für den Einsatz an kirchlichen Schulen beurlaubt. Oder Lehrkräfte mit anderen Studienabschlüssen zulässt, etwa aus Österreich. Auch über das Thema stagnierender staatlicher Zuschüsse müsse geredet werden, in Zeiten massiver Kostensteigerungen durch Inflation und Energiekosten, sagt Nothaft.

In Mindelheim ist Rektorin Sander einstweilen guten Mutes, dass der frischgebackenen ersten Klasse weitere folgen werden: "Wir werden dann so eine richtige kleine Schulfamilie. Da freu ich mich schon drauf."