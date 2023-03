Trotz Krise: IT-Dienstleister Datev weiter auf Wachstumskurs

In Nürnberg ist Datev einer der größten Arbeitgeber. Außerhalb der Region dürften die meisten Menschen das Unternehmen aber vor allem von ihren Lohn- und Gehaltsabrechnungen kennen, die ihre Arbeitgeber mit Hilfe von Datev erstellen. Diese und weitere IT-Dienstleistungen – meist für Steuerberater und Kanzleien – haben Datev im vergangenen Jahr erneut gute Geschäfte beschert. Das genossenschaftliche Unternehmen konnte seinen Umsatz deutlich steigern.

7,6 Prozent mehr Umsatz

Während die deutsche Wirtschaft wohl nur knapp an einer Rezession vorbeischrammt, konnte Datev im vergangenen Jahr erneut kräftig zulegen: nach vorläufigen Zahlen um 7,6 Prozent. Der Umsatz lag demnach bei über 1,3 Milliarden Euro. Die positive Entwicklung zieht sich durch alle Geschäftsbereiche, heißt es. Hauptwachstumstreiber seien aber Cloud- und Online-Lösungen gewesen. In der Folge stellte Datev knapp 220 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein – vor allem am Unternehmenssitz in Nürnberg. Die Zahl der Beschäftigten steigt damit auf knapp 8.600. Einzig beim Gewinn ging es für das genossenschaftliche Unternehmen etwas nach unten. Unter dem Strich stehen 72,3 Millionen Euro. Das entspricht einem Minus von 6,8 Prozent.

Überregulierung und Bürokratie plagen immer mehr Betriebe

Neu ist, dass Datev die fundierten Unternehmens-Einblicke seiner Kunden – vorwiegend Steuerberater und Kanzleien – nutzt, um eine Art Stimmungsbild der Wirtschaft zu erstellen. Hauptsorge der Betriebe ist demnach weiter der Fachkräftemangel. Immer mehr Sorgen machen den Unternehmen allerdings Überregulierung und Bürokratie. Die Themen seien von Rang vier innerhalb weniger Monate auf Rang zwei geklettert, so Datev-Chef Robert Mayr. Überregulierung und Bürokratie würden demnach von den Unternehmen mittlerweile als größere Probleme wahrgenommen als die Inflation und die steigenden Energiekosten.

Mehr Digitalisierung gegen den Fachkräftemangel?

Die direkten Datev-Kunden, die Steuerberater und Kanzleien, sehen sich indessen mit immer mehr Aufgaben konfrontiert. Darunter die Grundsteuer, Überbrückungshilfen und das Geldwäschegesetz. Gleichzeitig fehle es aber auch hier an Personal. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken setzen die Kanzleien vor allem auf eine gute technische Ausstattung und auf flexible Arbeitszeiten für ihre Beschäftigten. Als Genossenschaft unterstützt Datev die Kanzleien eigenen Angaben zufolge bei der Suche nach neuem Personal, etwa durch Seminare und Beratungen. Das Unternehmen betont aber auch, dass die weitere Digitalisierung "ein enorm unterschätzter Ansatz" sei, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.