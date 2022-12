Trotz Krankheitswelle: Winterdienste unermüdlich im Einsatz

Der Winter hat Bayern erreicht - und trifft auf Krankheitswelle und Energiekrise. Kann der Winterdienst unter diesen Umständen überhaupt wie gewohnt funktionieren oder gibt es Einschränkungen, etwa aufgrund von Personalausfällen? Wir haben bei den zuständigen Stellen nachgefragt, wie die Winterdienste gerüstet sind.

Augsburg: 200 Mitarbeiter sorgen für sichere Straßen

Der Winterdienst in Augsburg kann laut Angaben des städtischen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) "wie erforderlich gewährleistet werden". Das teilte der AWS auf BR-Anfrage mit. Einschränkungen gibt es demnach derzeit nicht, der Winterdienst werde "so optimal wie möglich" gestaltet. Dafür sind rund 200 Mitarbeitende im Einsatz, 130 davon allein für Fußgängerüberwege, Haltestellen und stadteigene Gehwege.

Wie und wo geräumt und gestreut wird, hängt laut AWS von den örtlichen Verhältnissen sowie den technischen, personellen und organisatorischen Möglichkeiten ab. Es bestehe darüber hinaus keine gesetzliche Verpflichtung, Seiten- und Nebenstraßen zu räumen.

Memmingen: Um vier Uhr morgens geht's los

Auch in Memmingen sind die Teams der Winterdienste seit Tagen wieder voll im Einsatz – nicht immer können sie alle zufriedenstellen, mitunter wird deutliche Kritik laut. Die Stadt Memmingen klärt deshalb heute nochmals in einer Mitteilung darüber auf, wo seitens des Bauhofs geräumt wird und wo jeder Anwohner selbst zur Schneeschaufel greifen muss. So heißt es in der Mitteilung, die städtischen Mitarbeiter sowie die Vertragsfirmen "räumen und streuen bei Schneefall von mindestens drei Zentimetern oder Gefahr der Straßenglätte. Damit um sieben Uhr der Berufsverkehr rollen kann, beginnen wir werktags um vier Uhr morgens, bei Bedarf sogar schon früher".

Zwischen sieben und 22 Uhr würden die Straßen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten, notfalls werde bei starken Schneefällen ein zusätzlicher Sonder- oder Notdienst eingerichtet. Beim Räumen hätten oberste Priorität die vielen Fußgängerüberwege und Fußgängerbrücken am Stadtbach sowie das Hauptstraßennetz und Straßen, in denen öffentliche Verkehrsmittel fahren. Auch die Radwege würden vorrangig geräumt. Erst danach könne man sich bei Bedarf den kleineren Straßen widmen.

Regensburg: Auf Kante genäht, aber noch funktioniert's

Auch die Stadt Regensburg vermeldet bislang keine schwerwiegenden Engpässe wegen Krankheit beim Winterdienst. Zwar arbeite man hier "auf Kante" genäht, so die Stadtsprecherin zum BR, aber noch sei alles machbar. Rund 220 Straßenreiniger (inklusive Mitarbeitende vom Gartenamt) sind für den Winterdienst eingesetzt und ca. 30 Räumfahrzeuge.

Weiden: Notfalls bleiben die Wanderwege verschneit

Auch in Weiden vermeldet die Stadt bislang keine Ausfälle, man müsse nur dementsprechend priorisieren und, falls es zu Engpässen kommt, auf freiwillige Leistungen wie das Räumen von Wanderwegen verzichten. Auch im Landkreis Cham ist der Winterdienst laut eigenen Angaben bisher nicht von Engpässen betroffen. Er ist für ein Straßennetz von 424 Kilometern zuständig. Die Verkehrssicherungspflicht stehe dabei absolut im Vordergrund. Wenn ein Räum- oder Streueinsatz notwendig sei, müsse der auch zwingend durchgeführt werden. Ähnliches lässt auch die Stadt Landshut vernehmen: Der Winterdienst sei nicht von Energiesparmaßnahmen betroffen. Zwar gebe es erkrankte Mitarbeiter, doch bislang könne ein reibungsloser Winterdienst aufrechterhalten werden.

München: Wenn die Hütte brennt, rücken die Eisbären an

In München sorgen bei Bedarf mehr als 600 Winterdienst-Fahrzeuge mit Streusalz und Split für mehr Sicherheit. Besonders im Fokus stehen die 10.000 Fußgängerüberwege, 2.300 Haltestellen und 290 Gefahrenstellen in München. Dazu zählen etwa Bahnübergänge und Strecken mit besonderem Gefälle. Trotzdem sollten alle Verkehrsteilnehmer bei Schnee oder Eisregen sehr vorsichtig sein. Denn einen 100-prozentig perfekten Winterdienst könne es nicht geben, betont die Stadt.

Am Flughafen München kommen im Ernstfall unter anderem die "Eisbären": So werden die 22 Spezialfahrzeuge genannt, die mit Spritzdüsen ein heißes Glykol-Wasser-Gemisch auf vereiste Flugzeug-Tragflächen und Leitwerke sprühen. Pro Stunde können die "Eisbären" rund 70 Maschinen von Eis und Schnee befreien.

Anwohner müssen auch selbst zur Schaufel greifen

Aber nicht nur der Winterdienst ist derzeit gefragt, wenn es ums Räumen geht: So weist etwa die Stadt Memmingen auch auf die Pflicht der Anwohner hin, Gehwege von Schnee und Eis zu befreien oder sie reinigen zu lassen: "Als Eigentümer müssen Sie von Montag bis Samstag in der Zeit von sieben Uhr bis 20 Uhr, am Sonn- und Feiertag von acht Uhr bis 20 Uhr den Gehweg von Schnee freihalten, bei Glätte mit Sand oder Splitt streuen oder das Eis beseitigen." Sollte es keinen Gehweg geben, müsse ein ausreichend breiter Streifen für Fußgänger am Straßenrand gesichert werden. Wer sich nicht daran hält, müsse mit einer Geldbuße rechnen.