24.09.2020, 16:14 Uhr

Trotz Klimanotstand: Stadt Erlangen will Heizpilze erlauben

Die Stadt Erlangen war die erste Stadt in Bayern, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Doch die Rathausmehrheit will ab sofort in den kalten Monaten den Einsatz von Heizpilzen in der Gastronomie erlauben. Diese gelten jedoch als klimaschädlich.