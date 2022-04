Trotz Hubschrauber: Verdächtigem gelingt Flucht bei Velburg

Dem Mann, der im mittelfränkischen Burgthann bei einer Verkehrskontrolle einen Polizeibeamten angefahren hat, ist nach einer groß angelegten Verfolgungsjagd im Landkreis Neumarkt am Donnerstag erneut die Flucht gelungen.

Flucht auf Motocross-Maschine durch den gesamten Landkreis

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, bemerkten Beamte der Kriminalpolizei Schwabach den Verdächtigen, als sie die Wohnung von dessen Freundin in der Nähe von Velburg observierten. Als der Mann die Beamten sah, flüchtete er auf einer Motocross-Maschine. Eine anschließende Verfolgungsjagd führte über Wiesen, Felder und durch Wälder.

Elf Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Nach einer zweieinhalbstündigen Verfolgungsjagd "durch den gesamten Landkreis" verloren die Polizeibeamten den Mann aus den Augen und der Einsatz wurde abgebrochen.

Polizisten angefahren und geflüchtet

Indessen gab die Polizei weitere Details zu dem Flüchtigen bekannt: Bei dem Mann handelt es sich um einen 34-Jährigen aus dem Landkreis Nürnberger Land in Mittelfranken. Polizeibeamte hatten den Mann am Mittwoch in Burgthann gemeinsam mit seiner Freundin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fuhr der 34-Jährige einen Polizisten an und verletzte ihn. Seine Freundin war zuvor aus dem Fahrzeug gestiegen. Anschließend flüchtete der Mann und konnte zunächst untertauchen.

Polizei schießt auf Auto

Gegen den Mann wird nun wegen versuchter Tötung zum Nachteil des Polizeibeamten ermittelt. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, habe die Polizei bei der Kontrolle auf den Pkw geschossen. Verletzt worden sei dadurch nach bisherigen Erkenntnissen niemand.