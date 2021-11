Trotz hoher Inzidenz - Nürnberger Kinderklinik nicht überlastet

In der Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg herrscht reger Betrieb. Eltern mit Säuglingen gehen ein und aus, auch ältere Kinder bis zum 18. Lebensjahr werden hier behandelt. Zur Zeit passiert es immer wieder, dass Kinder wegen ganz anderer Erkrankungen in die Klinik kommen . Erst bei der Aufnahme wird dann festgestellt, dass sie auch das Corona-Virus in sich tragen.

Covid-19 Erkrankungen werden zufällig festgestellt

Die Klinik testet alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, routinemäßig auch auf das Corona-Virus, erklärt Chefarzt Michael Schroth. Immer wieder kommt es vor, dass erst dabei eine Infektion mit SARS-CoV-2 festgestellt wird. Die Kinder werden dann aber nicht nach Hause geschickt, sondern unter Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen behandelt. Derzeit verfügt die Klinik noch über genügend Kapazitäten, um infizierte Kinder isoliert zu behandeln.

Kinder leiden eher an Post-Covid-Erkrankungen

Schwere Verläufe von Covid-19-Erkrankungen sind bei Kindern selten. Wenn Kinder behandelt werden müssen, dann meist einige Wochen nach der Infektion wegen des sogenannten PIMS-Syndroms, erklärt Schroth. PIMS steht für "Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome", ein post-virales Entzündungssyndrom, das in sehr seltenen Fällen auftritt und Ausschläge sowie hohes Fieber bei den Kindern verursacht. Viel mehr Sorgen bereiten den Ärzten aber andere schwere Atemwegserkrankungen wie das RS-Virus.

Volle Intensivstation: Atemwegserkrankungen bereiten Sorgen

Das RS-Virus tritt vor allem bei Säuglingen also Kindern unter einem Jahr auf. RSV steht für Respiratorisches-Syncytial-Virus, es verursacht Fieber, Husten und Schnupfen, bei schweren Verläufen werden die Atemwege so eng, dass die Kinder im Krankenhaus mit Sauerstoff versorgt werden müssen. Auf der Intensivstation befinden sich derzeit vor allem Kinder mit RSV, so Schroth: "Das RS-Virus beschäftigt uns jedes Jahr vor allem im Herbst, tritt aber in diesem Jahr massiv und vermehrt auf, weil vermutlich das Immunsystem der Kinder die letzten eineinhalb Jahre nicht auf diese Situation vorbereitet war." Durch die Hygienemaßnahmen und die wenigen Kontakte ist das Immunsystem der Kinder kaum trainiert worden, insofern hängt diese schwierige Situation indirekt auch mit der Corona-Pandemie zusammen.