Trotz hoher Einnahmen: Stadt Nürnberg bleibt Schuldenkönigin

Es sind Steuereinnahmen aus den guten Vor-Corona-Jahren 2017 bis 2019, die Nürnbergs Stadtkämmerer Harald Riedel (SPD) bei den Beratungen des städtischen Etats etwas entspannter in die Zukunft blicken lassen. Außerdem haben sich die Wirtschaft und die Lage auf dem Arbeitsmarkt aktuell gut entwickelt. Das hat zur Folge, dass in diesem Jahr mehr Gewerbesteuer in die Kassen kommt als geplant. Trotzdem kann die Stadt Nürnberg ihre Ausgaben und Investitionen nicht komplett selbst finanzieren.

Historischer Höchststand der Neuverschuldung

Es fehlen 170 Millionen Euro. Die muss sich die Stadt bei Banken pumpen. Das sind zwar 30 Millionen Euro weniger als geplant. "Aber es ist immer noch die höchste Netto-Neuverschuldung, die wir jemals in Nürnberg hatten", sagt Riedel. Der Schuldenstand der Stadt Nürnberg steigt damit auf knapp 1,7 Milliarden Euro an. Damit ist Nürnberg nach seinen Angaben weiterhin die Stadt mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung in ganz Bayern. "Den Titel Schuldenkönigin wird uns so schnell keiner streitig machen", sagt Riedel. Nürnberg lieg mit rund 3.200 Euro pro Kopf weit über dem bayernweiten Durchschnitt von rund 1.600 Euro.

Stadt will 6,8 Milliarden Euro investieren

Die Stadträte beraten den Haushalt für das kommende Jahr. Doch der Kämmerer blickt weiter. Er hat ein Finanzszenario bis zum Jahr 2031 aufgestellt. Es zeigt, dass die Stadt Nürnberg in den nächsten zehn Jahren 6,8 Milliarden Euro investieren muss. Schwerpunkte sind dabei Schulen und Kinderbetreuung, die Verkehrsinfrastruktur, der öffentliche Nahverkehr und Kulturbauten. Konkret heißt das, dass in den kommenden zehn Jahren 48 Millionen Euro für die Digitalisierung, 400 Millionen Euro für die Mobilitätswende sowie 146 Millionen Euro für Klimaschutz und Energiewende auf der Investitionsliste stehen.

Kein Streichkonzert in der Kultur-Szene

Bei den Beratungen geht es aber auch um viel kleiner Summen – Zuschüsse für freie Gruppen und Initiativen im Kulturbereich zum Beispiel. Die bekommen häufig wenige tausend Euro. Doch die sind wichtig, um die Szene am Leben zu halten, darin sind sich die Stadträte einig. Deshalb nehmen sie geplante pauschale Kürzung der Zuschüsse von fünf Prozent zurück. Dabei geht es um die vergleichsweise niedrige Summe von insgesamt 1,4 Millionen Euro, die nun nicht mehr eingespart werden. "Wir wollen Verbänden, Vereinen und den vielen Ehrenamtlichen, die die soziale und kulturelle Stadtgesellschaft auch in schwierigen Zeiten zur Seite stehen", sagt CSU-Fraktionschef Andreas Krieglstein.

Streitpunkte Gartenschau und Fernmeldeturm

In der Diskussion geht es um weitere umstrittenen Projekte. So lehnt die SPD die geplante Landesgartenschau im Stadtgraben und die Wiederinbetriebnahme der Gastronomie im Fernmeldeturm ab – zwei Lieblingsprojekte von CSU-Oberbürgermeister Marcus König. Sie seien zu teuer und brächten wenig, sagt SPD-Fraktionschef Thorsten Brehm. "Die Lebensqualität in Nürnberg wird weder durch die Blumenschau noch beim subventioniertem Cocktail-Trinken im wiedereröffneten Fernmeldeturm entschieden."

Stadträte sehen Freistaat in der Pflicht zu helfen

Umstritten ist auch der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs. Doch hier können sich die Ausbaugegner nicht durchsetzen. Das Stadtratsbündnis aus CSU und SPD stehen weiter zu dem Projekt, das aktuell mit 660 Millionen Euro veranschlagt ist. Um eine Summe in ähnlicher Höhe wird es bei der Sanierung des Opernhauses gehen. In ihren Haushaltsreden machen sich Vertreter aller Parteien dafür stark, dass der Freistaat einen Großteil der Kosten übernehmen soll.