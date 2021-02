Trotz Glätte bayernweit nur wenige Unfälle

Die Wetterdienste hatten vor Gefahren im Straßenkehr wegen gebietsweise gefrierendem Regen oder Sprühregen mit Glatteis gewarnt, doch bisher wurden in Bayern bis zum Morgen nur wenige Verkehrsunfälle wegen der Wetterlage gemeldet.

Unwetterwarnung aufgehoben

In Unterfranken gab es gar keine wetterbedingten Unfälle, und mittlerweile liegen die Temperaturen in Würzburg im Plusbereich, so die Polizei Unterfranken. In Mittelfranken gab es auf den Autobahnen um Nürnberg einige Unfälle, bei denen die Unfallursache allerdings noch unklar ist.

Glatt sein kann es heute Morgen noch in Niederbayern und der Oberpfalz, so die Wetterredaktion von Bayern 1. Für das östliche Oberbayern und Teile Niederbayerns hatte es in der Nacht eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes gegeben, die am Morgen allerdings aufgehoben wurde.

Verkehrsbehinderungen in Norddeutschland

Vor allem im Norden Deutschlands hatten Schnee und Glätte den Verkehr am Montag und in der Nacht zum Dienstag stark behindert. In mehreren Landesteilen Niedersachsens kam es zu glättebedingten Unfällen. Für den Osten und Südosten wurde anfangs noch etwas Schneefall erwartet, der aber im Verlauf des Vormittags rasch in Regen übergehen und nachlassen soll.

Bayern: Vormittags Glatteis möglich, nachmittags trocken

In Bayern beginnt der Dienstag zunächst eher ungemütlich. Vor allem im Süden Bayerns sei mit teilweise gefrierendem Regen oder Sprühregen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Es kann zu Glatteis kommen. Am Nachmittag ist es fast überall trocken. Insbesondere in Schwaben scheint die Sonne. Es ist deutlich milder mit 3 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 11 Grad im westlichen Alpenvorland.

Frostige Tage sind vorbei

Am Mittwoch regnet es an den Alpen und im Bayerischen Wald am Vormittag öfter. Sonst gibt es nur einzelne Schauer, am Nachmittag im Südwesten vom Allgäu her Sonne. Die Höchsttemperatur liegt um 5 Grad zwischen Franken- und Bayerischem Wald und 10 Grad am Untermain und im Alpenvorland.

Die frostigen Tage sind dann erst einmal vorbei. Grund ist der Ausläufer eines kräftigen Atlantiktiefs, der allmählich wärmere Meeresluft heranführt.