Trotz gesperrter Parkplätze: Skitourengeher strömen ins Allgäu

Obwohl der große Parkplatz an der Alpspitzbahn durch die Marktgemeinde Nesselwang und den Liftbetreiber gesperrt wurde, sind die Skitourengeher da: Die Menschen parken jetzt einfach an der Straße Richtung Dorfzentrum. An diesem verregneten Sonntag ist vergleichsweise wenig los, berichtet ein Tourengeher: "Wir waren am Freitag da, da ist alles zugeparkt, alles komplett dicht gewesen. Bis runter in den Ort, an einem normalen Wochentag."

Gedränge am Berg in Pandemiezeiten

Bis zu 600 Fahrzeuge können auf dem Parkplatz oben abgestellt werden. An den vergangenen Wochenenden waren oft viele Plätze belegt. Die Folge: Ein großes Gedränge am Berg, das in Pandemiezeiten dringend vermieden werden sollte.

Deshalb ist jetzt sogar die Polizei regelmäßig vor Ort, erklärt Edmund Martin, Chef der Polizeiinspektion Füssen: "Tourengehen ist absolut in. Jetzt aufgrund der Pandemie will jeder raus an die frische Luft. Aber ich habe es selber gesehen - das war ein Gewusel hier."

Gefahr: Pisten noch nicht präpariert

Wegen Corona sind die Skigebiete geschlossen, die Pisten nicht präpariert, vielerorts gibt es also noch keinerlei Absicherung bezüglich Lawinen oder Unebenheiten. Sobald es wieder möglich ist, will die Alpspitzbahn zurück in den Skibetrieb starten: Dafür muss schon jetzt Kunstschnee gemacht werden. Überall am Hang stehen deshalb die Schneekanonen, Zuleitungen liegen im Schnee.

Damit nichts passiert, sind die zwei Hauptabfahrten eigentlich gesperrt. Daran halten sich aber nicht alle. Laut Polizei hat es bereits Unfälle gegeben, bei der auch die Technik auf der Piste beschädigt wurde. Die Verantwortlichen fordern deshalb mehr Rücksichtnahme und appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Tourengeher.

Polizei will "geordneten Rahmen"

Die Polizeibeamten haben das Skigebiet an der Alpspitze besonders im Blick, auch mit der Aussicht auf die Weihnachtsferien, in denen es noch voller werden könnte: "Das ist für uns auch ein bisschen ein Probelauf, um zu schauen, was können wir machen", erklärt Edmund Martin von der Polizeiinspektion Füssen. "Wir wollen den Leuten den Zugang zur Natur natürlich auch nicht verbieten. Das dürfen wir auch nicht - aber das ganze vielleicht in einem bisschen geordneten Rahmen."