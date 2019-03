Trotz Ferien: Schüler in Passau demonstrieren für Klimaschutz

In Passau haben heute knapp 100 Schülerinnen und Schüler für eine bessere Klimapolitik und den Kohleausstieg demonstriert - obwohl Ferien sind.

"Den Termin haben wir bewusst ausgesucht, weil wir zeigen wollen, dass es uns nicht ums Schule-Schwänzen geht, sondern dass wir wirklich was bewegen wollen.“ Julia Knott, Organisatorin

Gruppe reist extra aus Eggenfelden an

Und die Passauer Schüler haben heute auch noch Unterstützung bekommen. Eine kleine Gruppe von Schülern ist extra aus Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn angereist. Um auch an der Demo teilnehmen zu können, nahmen die Mädchen und Jungen auch eine zweistündige Zugfahrt in Kauf.

Demos im 14 Tage Rhythmus geplant

An der letzten Demo während des Unterrichts nahmen rund 120 Schüler teil, an der Auftakt-Demo beteiligten sich mehr als 1.000 Jugendliche. Wenn es nach den Organisatorinnen Julia Knott und Sina Raab geht, sollen die Demonstrationen in Passau im 14-Tages-Rhythmus etabliert werden. Kommenden Freitag geht es weiter, da steht die weltweite Fridays-For-Future-Demo an. Bei den letzten Protestaktionen wurde während der Schulzeit demonstriert.

Schulen noch kulant

Am Adalbert-Stifter-Gymnasium gab es deswegen eigene Entschuldigungsformulare für die Demo. Am Auersperg-Gymnasium Passau-Freudenhain haben die Schüler den Rektor persönlich um Erlaubnis gefragt, um demonstrieren gehen zu können.