Trotz Fehlbohrungen: Geothermie kommt in Bayern voran

Privatfirmen gingen ein höheres Risiko ein

Fehlschläge gehören dazu, wenn man nach Thermalwasser sucht, heißt es von der Geothermie-Allianz Bayern. Der Forschungsverbund hat im Freistaat in den letzten 20 Jahren insgesamt vier Fehlbohrungen gezählt. Geografisch konzentrieren sie sich alle im Süden und Südwesten von München. Und: Alle fehlgeschlagenen Projekte wurden von Privatfirmen betrieben, die Strom aus der Erdwärme produzieren wollten. Das bedeutet höhere Ansprüche an das Thermalwasser aus dem Boden, als wenn man es für Fernwärme nutzt.

"Man braucht für die Stromgewinnung größere Temperaturen und muss auch in größere Tiefen gehen. Und je tiefer man bohrt, desto größer wird auch das Risiko. Dagegen waren alle Wärmeprojekte erfolgreich, die auch etwas nördlicher waren." Markus Loewer, TU München

Je näher an den Alpen, desto schwieriger

Je näher man in Bayern an die Alpen geht, desto tiefer liegt die wasserführende Schicht, und desto heißer ist sie. Allerdings weiß man über tiefer gelegene Schichten auch weniger, und der größere Druck kann dazu führen, dass dort weniger Wasser fließt.

Insgesamt lag die Erfolgsquote bei Geothermiebohrungen in Bayern über 85 Prozent, und damit beachtlich hoch, resümiert Geophysiker Loewer. Er hebt die Vorreiterstellung der Stadtwerke München hervor.

München ist Geothermie-Hauptstadt

München ist mit fünf Anlagen schon jetzt sozusagen die Geothermiehauptstadt Deutschlands. Und hat weiter große Pläne:

"Wir haben die Fernwärmevision 2040. Dass wir in diesem Jahr dann zu 100 Prozent unsere Fernwärme aus regenerativen Energien erzeugen. Dabei spielt die Geothermie eine Hauptrolle, weil wir hier wirklich unter München einen riesigen Bodenschatz haben." Stefan Birle, Stadtwerke München

Am Heizkraftwerk Süd in München-Sendling soll 2020 die größte Geothermieanlage Deutschlands in Betrieb gehen. Diese Woche konnten die Stadtwerke verkünden, dass auch die zweite von sechs Bohrungen dort erfolgreich war: Das Wasser in drei Kilometern Tiefe ist sogar heißer als erwartet.

Die geologischen Verhältnisse unter der Stadt sind optimal für die Gewinnung von Fernwärme. Und mit jeder Bohrung lernen die Geologen den Untergrund besser kennen, so wird das Risiko von Fehlschlägen immer geringer.

Geothermie auch im Südosten – und vielleicht in Oberfranken

Der Raum München ist der Hotspot für Geothermie, aber zum Beispiel auch in Garching an der Alz war eine Bohrung erfolgreich, in Simbach am Inn und Waldkraiburg stehen ebenfalls Anlagen.

Praktisch ganz Südbayern südlich der Donau ist für Tiefen-Geothermie gut geeignet – oft fehlt es nur am Fernwärmenetz. In Oberfranken wird der Untergrund derzeit auch auf seine Eignung für Geothermie untersucht – dort bräuchte man dann aber wegen der geologischen Verhältnisse eine etwas aufwändigere Technik, die zum Teil erst noch entwickelt werden muss.