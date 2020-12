Trotz Ermittlungen: Graupner will bei AfD-Bezirkswahlen antreten

Der Schweinfurter AfD-Landtagsabgeordnete Richard Graupner wird beim Parteitag des AfD-Bezirksverbands Unterfranken wieder für den Posten des Bezirksvorsitzenden antreten. Das Treffen findet am Sonntag in Mainaschaff im Kreis Aschaffenburg statt. Zuletzt hatte der Landtag Graupners strafrechtliche Immunität, die er als Abgeordneter innehatte, aufgehoben.

Graupner bestreitet Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Wie Graupner auf Anfrage mitteilt, sieht er durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schweinfurt jedoch keinen Anlass, um nicht mehr anzutreten. Graupner ist seit 2018 Bezirksvorsitzender der AfD in Unterfranken. Der 57-jährige Schweinfurter ist Polizeihauptkommisar. Er soll im Jahr 2018 als Leiter der Fahndungs- und Kontrollgruppe der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck interne Informationen an einen Beschuldigten weitergegeben haben.

Graupner bestreitet diese Vorwürfe. Er hält sie für "absolut haltlos" und spricht von Böswilligkeit. Näher wollte er sich dazu jedoch bisher nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft in Schweinfurt teilte mit, dass sie in den nächsten Wochen Anklage erheben will. Bei einer Verurteilung wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses nach Paragraf 353b Strafgesetzbuch drohen dem AfD-Politiker bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Graupner seit 2018 Abgeordneter im Landtag

Richard Graupner gehört seit vier Jahren der AfD an. Vorher war er Mitglied der Partei "Die Republikaner". Für beide saß beziehungsweise sitzt der zweifache Familienvater auch im Schweinfurter Stadtrat. Seit zwei Jahren ist Graupner Mitglied des Bayerischen Landtags. Er ist dort stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion.