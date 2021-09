Trotz Erkrankung oder Quarantäne wählen – so geht's

Womit keiner rechnet, ist oft schnell passiert: Wer sich in den kommenden drei Tagen plötzlich verletzt oder krank wird, kann trotzdem bei der Bundestagswahl am Sonntag sein Kreuzchen machen. Auch eine Quarantäne-Anordnung ist kein Hinderungsgrund. Denn allen Wahlberechtigten soll die Möglichkeit gegeben werden, sich auch wirklich an der Wahl zu beteiligen, sagt der Leiter des Nürnberger Wahlamtes, Wolf Schäfer. Er erklärt, wie man in diesem Fall vorgehen muss.

Schnelles Handeln ist gefragt

Regulär können Briefwahlunterlagen noch bis Freitag (24.09.21) um 18.00 Uhr beantragt werden. Danach müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, erklärt der Wahlamtsleiter: Wer dann nicht persönlich an der Wahlurne erscheinen kann, muss ein ärztliches Attest über die plötzliche Erkrankung oder eine Quarantäne-Anordnung vorlegen.

Schäfer rät dazu, schnell zu handeln, wenn dieser Fall eintritt: "Ich muss mich an das Wahlamt wenden und schriftlich, zum Beispiel per Mail erklären, dass ich plötzlich erkrankt bin. Das kann man auch bereits am Samstag machen. Es geht relativ formlos unter Angabe des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums."

Vertrauensperson muss als Bote einspringen

Dann muss eine Vertrauensperson per Vollmacht beauftragt werden, die den Wahlschein bis spätestens Sonntag um 15 Uhr beim zuständigen Wahlamt abholt. Anschließend füllt man wie bei der Briefwahl den Wahlschein zu Hause aus und legt ihn zusammen mit der eidesstattlichen Erklärung in den roten Umschlag.

Auf diesem steht die Adresse des Wahlamtes, bei dem der Umschlag bis Sonntag 18.00 Uhr eingehen muss. In der Regel muss man erneut jemanden beauftragen, der die Wahlunterlagen zum zuständigen Wahlamt bringt. Eine Abgabe im Wahllokal, in dem man normalerweise wählt, ist nicht möglich.

Briefkästen der Wahlämter werden bis zur Auszählung geleert

Diese noch per Post zurückzusenden mache keinen Sinn, so Schäfer. Denn nur Wahlscheine, die bis Sonntag um 18.00 Uhr bei den Wahlämtern eingegangen sind, werden berücksichtigt. Die roten Umschläge können aber auch einfach beim zuständigen Wahlamt in den Amtsbriefkasten eingeworfen werden. Die Briefkästen der Wahlämter werden bis zum Beginn der Auszählung am Sonntag um 18.00 Uhr regelmäßig geleert.