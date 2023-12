Trotz ergebnisloser Betreibersuche: Weihnachtsmarkt in Hof steht

Seit 14 Jahren wird der Weihnachtsmarkt in Hof von Geschäftsleuten betrieben, auch in diesem Jahr. Doch der bisherige Betreiber will seinen Vertrag aus persönlichen Gründen nicht mehr verlängern und die Suche der Stadt nach einem Nachfolger verlief seit Monaten ohne Erfolg. Trotzdem wird es 2024 einen Weihnachtsmarkt in Hof geben, heißt es aus dem Hofer Rathaus.

Stadt Hof kümmert sich selbst um Weihnachtsmarkt 2024

Die Lösung: Die Hofer Stadtverwaltung kümmert sich künftig selbst um den Weihnachtsmarkt. Dabei will sie mehr Angebote für Kinder schaffen und mehr regionale Anbieter unter dem Arbeitstitel "Hofer Genussweihnacht" einbinden. Das erklärte eine Sprecherin der Stadt auf BR24-Anfrage.

Ob der Weihnachtsmarkt in Hof aber auch weiterhin in der Hofer Fußgängerzone aufgebaut werden soll – das scheint noch nicht klar. Bei der Stadt habe es längere Diskussion zu dem Standort gegeben. Der Marktbeirat bevorzugt weiterhin die langgezogene Fußgängerzone, auch wenn Kritiker hier wenig Gestaltungsmöglichkeiten für eine heimelige Atmosphäre sehen. Andere Eckpunkte wie etwa, ob der Markt während der ganzen Adventszeit oder künftig nur an den Wochenenden geöffnet sein soll stehen ebenfalls noch nicht fest, so eine Stadtsprecherin.

Markt in Kronach kostet Eintritt

Nicht nur in Hof hatte man Schwierigkeiten, einen Organisator für einen Weihnachtsmarkt zu finden. Auch in Kronach konnte zuletzt kein privater Betreiber für den Markt in gewohntem Rahmen gefunden werden. In diesem Jahr haben die Verantwortlichen deshalb etwas Neues gewagt: In der Innenstadt gibt es während der gesamten Adventszeit Stände mit Essen und Getränken. Der klassische Weihnachtsmarkt wurde indes rund um die Festung verlagert, öffnet nur an den ersten drei Adventswochenenden – und kostet fünf Euro Eintritt für alle ab 16 Jahren.

Das führe bei den Besuchern durchaus zu überraschten Reaktionen. "Doch wenn wir erklären, dass wir als Unternehmer allein das Risiko tragen und zum Beispiel auch den kostenlosen Bus-Shuttle von der Innenstadt anbieten und ein Aufwärmzelt, wo vor allem Familien Pause machen können, verstehen es die Menschen", sagt Organisator Marc Stephan.