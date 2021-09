Trotz Entschuldigung: Aiwanger im Landtag unter Beschuss

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der bayerische Vize-Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat sich im Plenum des bayerischen Landtags "in aller Form" für seinen umstrittenen Tweet vom Wahlsonntag entschuldigt. Der Bundeswahlleiter prüfe derzeit die Frage einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bundeswahlgesetz, sagte Aiwanger. "Ich hoffe dabei auf eine zeitnahe Klärung." Aufgrund dieser Prüfung könne er gegenwärtig keine weitergehenden Ausführungen machen. "Ich bitte noch mal herzlich um Entschuldigung."

Der Freie-Wähler-Chef hatte am Wahlsonntag eine - vermeintliche oder tatsächliche - Vorab-Prognose zur Bundestagswahl getwittert, lange bevor die Wahllokale schlossen. Versehen war dieser Tweet mit dem Aufruf, noch für die Freien Wähler zu stimmen. Nach wenigen Minuten war der Tweet gelöscht, dennoch hagelte es massive Kritik - unter anderem von Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

SPD: "Windelweiche Entschuldigung"

Im Anschluss an Aiwangers sehr knappe persönliche Erklärung im Landtag erneuerten mehrere Oppositionspolitiker ihre Kritik am Minister. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sprach von einer "windelweichen Entschuldigung". "Für uns reicht das nicht!" Ganz Deutschland schüttele den Kopf über den Minister, der es offensichtlich mit demokratischen Gepflogenheiten nicht so genau nehme. "Herr Aiwanger, dieses Land zu regieren, ist eine große Aufgabe. Und Sie haben leider in den letzten Tagen wieder mal gezeigt, dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen sind."

Dass Aiwanger die Veröffentlichung von Prognose-Zahlen mit einem Wahlaufruf für die Freien Wähler verbunden habe, sei "besonders schäbig". Dieser "unsägliche Vorgang" müsse Konsequenzen haben. "Diese Koalition ist am Ende," so von Brunn. Die SPD erwarte Zustimmung zu ihrem Dringlichkeitsantrag, in dem sie die Entlassung Aiwangers fordere.

Grüne: "Das tut man nicht"

Anders als die SPD akzeptieren die Grünen die Entschuldigung Aiwangers. Es sei aber die "dürftigste Entschuldigung" gewesen, die man sich vorstellen könne, sagt der Grünen-Abgeordnete Thomas Gehring, der zudem Vizepräsident des Bayerischen Landtags ist. Diese "wortarme“ Entschuldigung sei ganz untypisch für Aiwanger: "Man spürt dieser Entschuldigung an, dass sie nur erfolgt ist auf Druck des Ministerpräsidenten."

In der Sache warf der Grünen-Politiker Aiwanger fehlenden Anstand vor. Es gebe bestimmte Anstandsregeln, zum Beispiel am Wahlsonntag keine Wahlwerbung mehr zu machen. "Da tut man nicht." Daran habe sich Aiwanger nicht gehalten.

Am Morgen hatte es nun offenbar ein Gespräch zwischen Ministerpräsident Markus Söder und seinem Stellvertreter Aiwanger gegeben. Über das Treffen berichtete Söder laut Teilnehmern in einer Sitzung der CSU-Fraktion und sagte, Aiwanger müsse sich entschuldigen.

AfD: "Illegale Mittel"

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Ingo Hahn bemängelte: "Es wurde gegen das Wahlgesetz verstoßen - nicht von irgendjemand, sondern von dem stellvertretenden Ministerpräsidenten dieser Regierungskoalition hier in Bayern." Aiwanger habe alle Mittel nutzen wollen, "auch illegale Mittel", um mit den Freien Wählern bei der Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde zu meistern.

Hahn nutzte seinen Redebeitrag zur einer grundsätzlichen Abrechnung mit dem schwarz-orangen Bündnis. Gemeinsamer Geist der Koalition sei, sich mit allen Mitteln "an der Macht festzukrallen". Die Freien Wähler seien für die CSU aber nur ein Platzhalter für die Grünen. "Kommen sie endlich zur Vernunft, machen sie jetzt mit Anstand ein Ende", forderte Hahn die Freien Wähler auf. "Beenden Sie diese Koalition. Geben sie den Bayern einen Neustart, eine Chance."

FDP: Keine echte Reue

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Martin Hagen, hält Aiwangers Entschuldigung nicht für glaubwürdig und erkennt keine echte Reue. Der Minister habe gewirkt, "wie ein kleiner Bub, der von seinem Vater am Ohrwaschel zum Nachbarn gezerrt wird, um sich dort dafür zu entschuldigen, dass er die Fensterscheibe mit dem Fußball eingeschossen hat. Weil er weiß, dass ihm sonst Stubenarrest droht".

Der Vize-Ministerpräsident habe zum wiederholten Mal gezeigt, dass er seiner Aufgabe nicht gewachsen sei und der Verantwortung nicht gerecht werde. Deshalb forderte Hagen den Rücktritt Aiwangers.

Mehring attackiert von Brunn: "Großmeister der Vorverurteilung"

Der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Fraktion, Fabian Mehring, verteidigte seinen Parteichef Aiwanger. Er mache sich dessen Entschuldigung persönlich und im Namen der Landtagsfraktion zueigen. Es sei absurd, auf Basis eines Twitter-Unfalls Rücktrittsforderungen zu erheben.

Scharf attackierte Mehring den SPD-Fraktionschef von Brunn, den er als "Großmeister der Vorverurteilung" bezeichnete. Der Landtag sei "keine Inquisitionsbehörde von Florian von Brunn". Auch der SPD-Politiker habe abzuwarten, wie die Prüfung des Falls ausgehe und ob überhaupt eine Ordnungswidrigkeit vorliege. Generell fordert Mehring "politische Hygiene" im Landtag. "In dem Ablehnen einer öffentlich ausgesprochenen, persönlichen Entschuldigung kann ich diese politische Kultur in keiner Weise erkennen", beklagte der FW-Abgeordnete.

CSU äußert sich in Debatte nicht

Der Koalitionspartner CSU verhielt sich bei der Aussprache nach der Entschuldigung still: Es war die einzige Fraktion, aus der kein Redner ans Pult trat. Spannend wird deshalb, wie die Abstimmung über einen Dringlichkeitsantrag der SPD am späten Nachmittag ausgeht - mit der Forderung an Ministerpräsident Söder, Aiwanger als Minister zu entlassen.

Aiwangers CSU-Kabinettskollegin, Verkehrsministerin Kerstin Schreyer, sagte am Vormittag, sie könne dessen Verhalten nicht nachvollziehen. Rücktrittsforderungen seien aber nicht ihr Stil. Man müsse mit jedem im Gespräch sein, aber es müsse auch klar sein: "Wir können als CSU uns da nicht auf der Nase herumtanzen lassen", betonte Schreyer. Aiwanger müsse sein Verhalten nun schon dem eines stellvertretenden Ministerpräsidenten annähern.

Bundeswahlleiter prüft umstrittenen Tweet Aiwangers

Ob der Tweet für Aiwanger rechtliche Konsequenzen hat, prüft derzeit der Bundeswahlleiter. Das Veröffentlichen von Prognosen vor Schließung der Wahllokale ist nach dem Bundeswahlgesetz eine Ordnungswidrigkeit. Dafür droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro.