Trotz Energiekrise: Das Weihnachtshaus von Aura leuchtet

Kein Weihnachtshaus in Veitshöchheim

Das Weihnachtshaus von Familie Erdle in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg bleibt in diesem Jahr dunkel. Zum dritten Mal in Folge. Auch wenn es der Familie nach zwei Jahren coronabedingter Pause deutlich schwerfällt. Zu hoch wären die Stromkosten – auch angesichts der fünfköpfigen Familie, die sowieso schon genug Strom verbraucht. "Die Leute sind schon an den Gartenzaun gekommen und haben gefragt, wann es endlich wieder losgeht", sagt Angelika Erdle zu BR24. Die zusätzlichen Kosten durch die Weihnachtsbeleuchtung wollen und können die Erdles angesichts der explodierenden Strompreise jedoch nicht zahlen.

Mellrichstadt: Aus Gruselschloss wird Weihnachtshaus

Peter Mack in Mellrichstadt in der Rhön wollte schon auf sein Halloween-Haus nicht verzichten, doch die Deko muss er jetzt abbauen. Es ist Zeit für die Weihnachtsbeleuchtung am Haus. Auch er hat sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, ob er leuchten soll oder nicht. Aber die Nachfrage war so groß, dass er sich entschieden hat, es auf jeden Fall zu machen. "Die Familien und Kinder wollen das einfach sehen", so Mack. Wegen der höheren Stromkosten schaltet er die Beleuchtung dafür früher aus. Zwei bis zweieinhalb Stunden statt vier Stunden erstrahlen Haus und Garten von Peter Mack dann täglich in hellem Glanz.

Licht ins Dunkel bringen

Die Freude in den Augen der Kinder und auch der Erwachsenen zu sehen – das war auch einer der Beweggründe von Peter und Conny Brasch, das Haus in Aura wieder zu schmücken und zu beleuchten. Gerade in dieser dunklen Zeit sei das ein wichtiges Zeichen. Von weit her kommen die Leute, um das Weihnachtshaus im Sinngrund zu sehen. Sogar aus Darmstadt oder Mannheim seien sie hergefahren, um immer wieder Neues am Weihnachtshaus zu entdecken, berichtet Peter Brasch. "Die Leute erwarten ja, dass es leuchtet. Wir werden ja immer wieder gefragt: Leuchtet ihr dieses Jahr? Und die freuen sich dann, wenn wir sagen: Ja. Wir wollen ja die Leute nicht unglücklich machen", so Brasch.